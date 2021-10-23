В субботу, 23 октября, в рамках 10-го тура испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» сыграет против «Вильярреала». Начало игры — в 22:00 по мск. «Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» в текущем сезоне смотрится пока неплохо, и в турнирной таблице испанской Примеры после восьми матчей занимает девятое место, имея в своей копилке 13 пунктов.

Команда из Бильбао в чемпионате четырежды расходилась миром, две встречи выиграла и раз уступила. Поражение случилось с командой в середине сентября дома от «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

В минувшем игровом дне баски добились минимально домашней победы над аутсайдером «Алавесом» со счетом 1:0, а туром ранее расписали выездную мировую с «Валенсией» 1:1.

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На своей территории «Атлетик» из 14 предыдущих матчей проиграл только два, правда, и победить смог только в пяти случаях.

«Вильярреал»

Накануне «Вильярреал» добился выездной победы над швейцарским «Янг Бойз» со счетом 4:1 в рамках Лиги чемпионов, где испанцы с четырьмя очкам идут третьими в своем квартете.

Что касается чемпионата Испании, то там «желтая субмарина» делит 12-е место с «Мальоркой», набрав 11 очков. В прошлом туре она проиграла дома «Осасуне» 1:2, пропустив решающий гол на 87-й минуте.

Перед этим «подводники» не уступали в семи встречах первенства подряд, дважды победив и пять раз сыграв вничью. Причем в пяти из семи случаях данной серии они не пропускали ни одного гола.

На чужом поле в каждом из четырех последних матчей «Вильярреал» играл вничью, а не побеждает он на выезде в пяти подряд матчах.

В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью с одинаковым счетом по 1:1.

Прогноз и ставка на «Атлетик» — «Вильярреал»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 2.50.

На викторию «Вильярреала» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.30.

Так как четыре из пяти последних их поединков друг с другом победителя не выявляли, то и в данной встрече с большой долей вероятности ожидаем мировую.