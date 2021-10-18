«Арсенал» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» с первых туров не показывал нормальных результатов. Ситуация изменилась не так давно, но нынешнее 13 место вряд ли можно назвать успешным.

«Канониры» забили лишь 5 мячей в чемпионате, пропустив в свои ворота в два раза больше. Правда, лондонцы не проигрывают более полутора месяцев.

В минувшем туре «Арсенал» не сумел победить. Выездная встреча с «Брайтоном» завершилась сухой ничьей.

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«Кристал Пэлас» для «Арсенал» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть лишь однажды при одном же поражении.

«Кристал Пэлас»

Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. Сейчас в ее активе лишь 7 очков в 7 сыгранных матчах.

В двух предыдущих турах лондонцы дважды сыграли вничью. «Кристал Пэлас» уже более месяца не побеждает, что говорит о не самой лучшей психологической ситуации внутри команды.

В 7 матчах «Кристал Пэлас» забил только 8 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 11 раз.

Интересно, что матчи с земляками команде даются вполне неплохо. Вот только победить «канониров» не выходит уже на протяжении двух с половиной лет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.68, на ничью за 3.90, а на «Кристал Пэлас» — за 5.70.

«Канониры» лишь в прошлом туре прерывали свою пятиматчевую победную серию.

«Кристал Пэлас» не может похвастать надежностью своих тылов .

Команда Микеля Артеты набрала приличный ход, и не собирается терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.