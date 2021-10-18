ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Красно-белый камбэк. «Динамо» не сумело воспользоваться осечкой «Зенита» Менди спас «Челси» от потери очковВремя покажет, замаскированы ли проблемы «Челси» «Реал Сосьедад»Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» примет «Валенсию»
  • 21:26
    • Гол Чилуэлла принес «Челси» победу над «Брентфордом»
  • 20:57
    • «Сочи» удержал домашнюю победу над «Ростовом»
  • 20:57
    • «Динамо» упустило победу над «Спартаком»
  • 20:09
    • Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку
  • 18:58
    • «МЮ» с Роналду проиграл «Лестеру» на выезде
  • 18:56
    • «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» на «Этихаде»
  • 18:28
    • «Локомотив» ушел от поражения в матче с «Рубином»
    Все новости спорта

    «Канониры» дожмут «Кристал Пэлас»?

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, АПЛ, 18 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    «Арсенал» с первых туров не показывал нормальных результатов. Ситуация изменилась не так давно, но нынешнее 13 место вряд ли можно назвать успешным.

    «Канониры» забили лишь 5 мячей в чемпионате, пропустив в свои ворота в два раза больше. Правда, лондонцы не проигрывают более полутора месяцев.

    В минувшем туре «Арсенал» не сумел победить. Выездная встреча с «Брайтоном» завершилась сухой ничьей.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Кристал Пэлас» для «Арсенал» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть лишь однажды при одном же поражении.

    «Кристал Пэлас»

    Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. Сейчас в ее активе лишь 7 очков в 7 сыгранных матчах.

    В двух предыдущих турах лондонцы дважды сыграли вничью. «Кристал Пэлас» уже более месяца не побеждает, что говорит о не самой лучшей психологической ситуации внутри команды.

  • «Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз
  • Левандовски, Месси или...?
  • 15/10/2021

    • В 7 матчах «Кристал Пэлас» забил только 8 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 11 раз.

    Интересно, что матчи с земляками команде даются вполне неплохо. Вот только победить «канониров» не выходит уже на протяжении двух с половиной лет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.68, на ничью за 3.90, а на «Кристал Пэлас» — за 5.70.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Канониры» лишь в прошлом туре прерывали свою пятиматчевую победную серию.

    «Кристал Пэлас» не может похвастать надежностью своих тылов.

    Команда Микеля Артеты набрала приличный ход, и не собирается терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Велес — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Труа — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рух Брест — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Волгарь — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Метц — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на футбол. «Канониры» дожмут «Кристал Пэлас»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры