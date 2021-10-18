«Алавес» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 20:00 мск. «Алавес» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» с первых туров оккупировал опасную зону. Сейчас команда находится на предпоследнем 19 месте в Примере.

При трех набранных очках команда забила только два мяча. И это, заметьте, в 7 сыгранных матчах! В то время как пропущено уже 12 мячей.

В минувшем туре «Алавес» не сумел разжиться очками. Выезд на «Сан Мамес» завершился минимальным поражением от «Атлетика».

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«Бетис» для «Алавес» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть лишь однажды при двух поражениях.

«Бетис»

Севильцы не изменяют своим традициям. Типичнейший середняк Примеры привычно оккупировал 10 строчку в таблице.

Правда, в минувшем туре «Бетис» уступил. Выездной поединок против «Вильярреала» сложился для севильцев неудачно (2:0).

В 8 матчах «Бетис» забил только 11 мячей. При этом, в свои ворота севильская команда пропустила 9.

Очень ко двору пришелся форвард Виллиан Хосе. 30-летний бразилец, арендованный у «Реал Сосьедад», в 5 матчах отличился уже трижды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.15, на ничью за 3.30, а на «Алавес» — за 3.50.

Хозяева испытывают серьезные трудности с созиданием .

«Бетис» имеет в своем составе нескольких сильных атакующих исполнителей.

Гости смотрятся сильнее, и наверняка переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.15.