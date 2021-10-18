ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Красно-белый камбэк. «Динамо» не сумело воспользоваться осечкой «Зенита» Менди спас «Челси» от потери очковВремя покажет, замаскированы ли проблемы «Челси» «Реал Сосьедад»Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» примет «Валенсию»
  • 21:26
    • Гол Чилуэлла принес «Челси» победу над «Брентфордом»
  • 20:57
    • «Сочи» удержал домашнюю победу над «Ростовом»
  • 20:57
    • «Динамо» упустило победу над «Спартаком»
  • 20:09
    • Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку
  • 18:58
    • «МЮ» с Роналду проиграл «Лестеру» на выезде
  • 18:56
    • «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» на «Этихаде»
  • 18:28
    • «Локомотив» ушел от поражения в матче с «Рубином»
    Все новости спорта

    «Бетис» успешно погостит в Витории?

    «Алавес» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Примера, 18 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Алавес Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эктор Бельерин
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 20:00 мск. «Алавес» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Октября 2021 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Алавес»

    «Алавес» с первых туров оккупировал опасную зону. Сейчас команда находится на предпоследнем 19 месте в Примере.

    При трех набранных очках команда забила только два мяча. И это, заметьте, в 7 сыгранных матчах! В то время как пропущено уже 12 мячей.

    В минувшем туре «Алавес» не сумел разжиться очками. Выезд на «Сан Мамес» завершился минимальным поражением от «Атлетика».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Бетис» для «Алавес» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть лишь однажды при двух поражениях.

    «Бетис»

    Севильцы не изменяют своим традициям. Типичнейший середняк Примеры привычно оккупировал 10 строчку в таблице.

    Правда, в минувшем туре «Бетис» уступил. Выездной поединок против «Вильярреала» сложился для севильцев неудачно (2:0).

  • «Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз
  • Левандовски, Месси или...?
  • 15/10/2021

    • В 8 матчах «Бетис» забил только 11 мячей. При этом, в свои ворота севильская команда пропустила 9.

    Очень ко двору пришелся форвард Виллиан Хосе. 30-летний бразилец, арендованный у «Реал Сосьедад», в 5 матчах отличился уже трижды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.15, на ничью за 3.30, а на «Алавес» — за 3.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева испытывают серьезные трудности с созиданием.

    «Бетис» имеет в своем составе нескольких сильных атакующих исполнителей.

    Гости смотрятся сильнее, и наверняка переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Велес — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Труа — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рух Брест — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Волгарь — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Метц — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алавес» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» успешно погостит в Витории?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры