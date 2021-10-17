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    Останется ли «Ницца» на третьем месте?

    «Труа» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Франции, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Ницца»
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    «Ницца» идет на третьем месте
    В воскресенье, 17 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 «Труа» в родных стенах примет «Ниццу». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Труа» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Октября 2021 года
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    •  Труа 14:00 Ницца Ницца
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    «Труа»

    Новичок Лиги 1 должен быть озабочен лишь сохранением прописки в классе сильнейших. Судя по всему, шансы на положительный исход в этой борьбе у «Труа» довольно приличные.

    На текущий момент «Труа» занимает скромное 17-е место в Лиге 1. В активе у команды только шесть набранных очков при разнице мячей 8:14.

    В четырех последних поединках коллектив не выиграл. В двух из них, однако, он сыграл вничью — дома с «Монпелье» (1:1) и «Анже» (1:1).

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    Пришелся ко двору экс-киевлянин Жерсон Родригес. Правда, форвард вполне способен прибавить еще.

    «Ницца»

    После восьми матчей «Ницца» идет на третьей позиции, имея 16 очков на счету. Гости выиграли пять раз в этом сезоне, а также дважды сыграли вничью и однажды проиграли.

    Коллектив Кристофа Галтье в позапрошлом туре разгромил на выезде «Сент-Этьен». По голу в том матче забили Энди Делор и Амин Гуири.

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  • 07/10/2021

    • В прошлом матче Лиги 1 «Орлы» переиграли на своем поле «Брест» (2:1).

    Ранее «Ницца» проиграла «Лорьяну» 0:1 и сыграла вничью с «Монако» 2:2. Это были единственные случаи, когда команда пропускала. У нее всего четыре пропущенных мяча и это лучший показатель Лиги 1 на данный момент.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Труа» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ницца» на третьем месте?
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