В воскресенье, 17 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 «Труа» в родных стенах примет «Ниццу». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Труа» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

Новичок Лиги 1 должен быть озабочен лишь сохранением прописки в классе сильнейших. Судя по всему, шансы на положительный исход в этой борьбе у «Труа» довольно приличные.

На текущий момент «Труа» занимает скромное 17-е место в Лиге 1. В активе у команды только шесть набранных очков при разнице мячей 8:14.

В четырех последних поединках коллектив не выиграл. В двух из них, однако, он сыграл вничью — дома с «Монпелье» (1:1) и «Анже» (1:1).

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Пришелся ко двору экс-киевлянин Жерсон Родригес. Правда, форвард вполне способен прибавить еще.

«Ницца»

После восьми матчей «Ницца» идет на третьей позиции, имея 16 очков на счету. Гости выиграли пять раз в этом сезоне, а также дважды сыграли вничью и однажды проиграли.

Коллектив Кристофа Галтье в позапрошлом туре разгромил на выезде «Сент-Этьен». По голу в том матче забили Энди Делор и Амин Гуири.

В прошлом матче Лиги 1 «Орлы» переиграли на своем поле «Брест» (2:1).

Ранее «Ницца» проиграла «Лорьяну» 0:1 и сыграла вничью с «Монако» 2:2. Это были единственные случаи, когда команда пропускала. У нее всего четыре пропущенных мяча и это лучший показатель Лиги 1 на данный момент.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.