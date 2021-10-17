«Олимп-Долгопрудный»
«Олимп-Долгопрудный» находится на подъёме и не проигрывает уже на протяжении пяти туров (три победы, две ничьи).
В конце сентября подопечные Романа Пилипчука вырвали домашнюю победу над липецким «Металлургом» (1:0), а октябрь начали с выездной ничьей с «Балтикой» (1:1).
В последних матчах «олимпийцы» на своем поле обыграли «Факел» (2:0), а потом в гостях поделили очки с «Томью» (1:1).
После 17 туров ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» с 21 очком идет на 11-м месте. Разница мячей 14-16, Коротаев забил 4 гола.
«Оренбург»
Лидер первенства ФНЛ уже 14 туров не играет вничью (в этом сезоне они свели вничью всего 1 матч), и опережает преследователей на 5 очков.
В конце сентября подопечные Марцела Личка одолели «Кубань» (1:0), а вернувшись домой справились со «Спартаком-2», победив со счетом 2:1.
В последних утрах оренбуржцы на выезде потеряли очки в матче с преследующей их «Аланией» (0:1), но победой в домашнем матче с «Текстильщиком» (2:0) укрепили лидерство.
После 17 туров ФНЛ «Оренбург» с 37 очками возглавляет таблицу, разница мячей 29-12, Джоэл Фамейе забил 9 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Олимпа-Долгопрудный» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Оренбурга» — 1.71.
Оренбуржцы выглядят явными фаворитами, но «Олимп» в последних матчах успешно действовал на своем поле Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок