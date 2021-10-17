В воскресенье, 17 октября, «Олимп-Долгопрудный» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет на арене «Родина» в Химках, начало — в 13:00 мск. «Олимп-Долгопрудный» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимп-Долгопрудный»

«Олимп-Долгопрудный» находится на подъёме и не проигрывает уже на протяжении пяти туров (три победы, две ничьи).

В конце сентября подопечные Романа Пилипчука вырвали домашнюю победу над липецким «Металлургом» (1:0), а октябрь начали с выездной ничьей с «Балтикой» (1:1).

В последних матчах «олимпийцы» на своем поле обыграли «Факел» (2:0), а потом в гостях поделили очки с «Томью» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

После 17 туров ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» с 21 очком идет на 11-м месте. Разница мячей 14-16, Коротаев забил 4 гола. Не сыграет АкмальБахтияров.

«Оренбург»

Лидер первенства ФНЛ уже 14 туров не играет вничью (в этом сезоне они свели вничью всего 1 матч), и опережает преследователей на 5 очков.

В конце сентября подопечные Марцела Личка одолели «Кубань» (1:0), а вернувшись домой справились со «Спартаком-2», победив со счетом 2:1.

В последних утрах оренбуржцы на выезде потеряли очки в матче с преследующей их «Аланией» (0:1), но победой в домашнем матче с «Текстильщиком» (2:0) укрепили лидерство.

Календарь и таблица ФНЛ

После 17 туров ФНЛ «Оренбург» с 37 очками возглавляет таблицу, разница мячей 29-12, Джоэл Фамейе забил 9 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Олимпа-Долгопрудный» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Оренбурга» — 1.71.

Оренбуржцы выглядят явными фаворитами, но «Олимп» в последних матчах успешно действовал на своем поле Прогнозируем, что «Оренбург» не проиграет .