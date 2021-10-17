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    Прервет ли лидер ФНЛ беспроигрышную серию «Долгопрудного»?

    «Олимп-Долгопрудный» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, первенство ФНЛ, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Олимп-Долгопрудный» — «Оренбург»
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    «Оренбург»
    В воскресенье, 17 октября, «Олимп-Долгопрудный» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет на арене «Родина» в Химках, начало — в 13:00 мск. «Олимп-Долгопрудный» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимп-Долгопрудный»

    «Олимп-Долгопрудный» находится на подъёме и не проигрывает уже на протяжении пяти туров (три победы, две ничьи).

    В конце сентября подопечные Романа Пилипчука вырвали домашнюю победу над липецким «Металлургом» (1:0), а октябрь начали с выездной ничьей с «Балтикой» (1:1).

    В последних матчах «олимпийцы» на своем поле обыграли «Факел» (2:0), а потом в гостях поделили очки с «Томью» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    После 17 туров ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» с 21 очком идет на 11-м месте. Разница мячей 14-16, Коротаев забил 4 гола. Не сыграет АкмальБахтияров.

    «Оренбург»

    Лидер первенства ФНЛ уже 14 туров не играет вничью (в этом сезоне они свели вничью всего 1 матч), и опережает преследователей на 5 очков.

    В конце сентября подопечные Марцела Личка одолели «Кубань» (1:0), а вернувшись домой справились со «Спартаком-2», победив со счетом 2:1.

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    В последних утрах оренбуржцы на выезде потеряли очки в матче с преследующей их «Аланией» (0:1), но победой в домашнем матче с «Текстильщиком» (2:0) укрепили лидерство.

    Календарь и таблица ФНЛ

    После 17 туров ФНЛ «Оренбург» с 37 очками возглавляет таблицу, разница мячей 29-12, Джоэл Фамейе забил 9 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Олимпа-Долгопрудный» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Оренбурга» — 1.71.

    Оренбуржцы выглядят явными фаворитами, но «Олимп» в последних матчах успешно действовал на своем поле Прогнозируем, что «Оренбург» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.71 и ТМ 2,5 за 1.71.

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    «Олимп-Долгопрудный» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли лидер ФНЛ беспроигрышную серию «Долгопрудного»?
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