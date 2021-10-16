«Лацио»
«Лацио» после семи сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. И в целом можно сказать, что пока «лациале» выглядят максимально неубедительно.
Исключением можно считать лишь матч против «Ромы», в котором «Лацио» одержал победу со счетом 3:2.
«Лацио» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах чемпионата Италии. При этом
«Интер»
Тем временем «Интер», набравший 17 очков, находится на третьей строчке. Отставание от возглавляющего таблицу «Наполи» составляет четыре очка.
В отличие от «Лацио», «Интер» в этом чемпионате еще ни разу не проигрывал. «Нерадзурри» потеряли очки только в матчах с «Сампдорией» и «Аталантой» — обе встречи завершились вничью 2:2. В остальных случаях «Интер» набрал по три очка.
Интересно, что еще ни разу в текущем сезоне Серии А «Интер» не забивал меньше двух мячей. В семи матчах в активе команды Симоне Индзаги 22 гола, и по этому показателю она лучшая в лиге.
Прогноз и ставка
На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Интера» за 2.33.
Есть подозрение, что «Интер» справится с «Лацио» благодаря Симоне Индзаги, который отлично знаком с возможностями своей бывшей команды.
Ставка — победа «Интера» за 2.33.
Но также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.