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    Сможет ли «Интер» выиграть у «Лацио»?

    «Лацио» — «Интер». Прогноз (к. 2.33) и ставки на чемпионат Италии по футболу 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    Миланский «Интер» сыграет на выезде с римским «Лацио» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября в Риме, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Октября 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:00 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» после семи сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

    Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. И в целом можно сказать, что пока «лациале» выглядят максимально неубедительно.

    Исключением можно считать лишь матч против «Ромы», в котором «Лацио» одержал победу со счетом 3:2.

    «Лацио» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах чемпионата Италии. При этом команда Сарри пропускала хотя бы один мяч в каждой игре.

    «Интер»

    Тем временем «Интер», набравший 17 очков, находится на третьей строчке. Отставание от возглавляющего таблицу «Наполи» составляет четыре очка.

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    • В отличие от «Лацио», «Интер» в этом чемпионате еще ни разу не проигрывал. «Нерадзурри» потеряли очки только в матчах с «Сампдорией» и «Аталантой» — обе встречи завершились вничью 2:2. В остальных случаях «Интер» набрал по три очка.

    Интересно, что еще ни разу в текущем сезоне Серии А «Интер» не забивал меньше двух мячей. В семи матчах в активе команды Симоне Индзаги 22 гола, и по этому показателю она лучшая в лиге.

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    «Интер» набрал 10 очков в четырех гостевых матчах чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Интера» за 2.33.

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    Есть подозрение, что «Интер» справится с «Лацио» благодаря Симоне Индзаги, который отлично знаком с возможностями своей бывшей команды.

    Ставка — победа «Интера» за 2.33.

    Но также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.

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    «Лацио» — «Интер»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интер» выиграть у «Лацио»?
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