Миланский «Интер» сыграет на выезде с римским «Лацио» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября в Риме, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» после семи сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. И в целом можно сказать, что пока «лациале» выглядят максимально неубедительно.

Исключением можно считать лишь матч против «Ромы», в котором «Лацио» одержал победу со счетом 3:2.

«Лацио» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах чемпионата Италии. При этом команда Сарри пропускала хотя бы один мяч в каждой игре .

«Интер»

Тем временем «Интер», набравший 17 очков, находится на третьей строчке. Отставание от возглавляющего таблицу «Наполи» составляет четыре очка.

В отличие от «Лацио», «Интер» в этом чемпионате еще ни разу не проигрывал. «Нерадзурри» потеряли очки только в матчах с «Сампдорией» и «Аталантой» — обе встречи завершились вничью 2:2. В остальных случаях «Интер» набрал по три очка.

Интересно, что еще ни разу в текущем сезоне Серии А «Интер» не забивал меньше двух мячей. В семи матчах в активе команды Симоне Индзаги 22 гола, и по этому показателю она лучшая в лиге.

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«Интер» набрал 10 очков в четырех гостевых матчах чемпионата Италии .

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Интера» за 2.33.

Есть подозрение, что «Интер» справится с «Лацио» благодаря Симоне Индзаги, который отлично знаком с возможностями своей бывшей команды.

Ставка — победа «Интера» за 2.33.

Но также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.