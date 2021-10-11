Словения сыграет на своем поле с Россией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:45 мск. Словения — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Словении

Словенцам уже, по сути, нечего терять. В матче с Россией команде необходимо исключительно побеждать, иначе есть риск отвалиться от дуэта лидеров группы.

В своем последнем матче сборная Словении разгромила на выезде мальтийцев (0:4). Сейчас же словенцев не устроит даже ничья.

Из пяти последних очных поединков Словения добыла две виктории при двух поражениях от России. Причем соперники выигрывали исключительно в родных стенах.

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Словенцы рассчитывают на лучшие качества своего лидера Йосипа Иличича. Хавбек «Аталанты» должен повести партнеров за собой.

Сборная России

При Валерии Карпине сборная России еще не пропустила ни одного гола. Такие чудеса от обороны не назовешь случайностью, да и на последнем рубеже все надежно.

Матвей Сафонов со словаками (1:0) отыграл почти безупречно. Да и вся команда Карпина сделала отличную заявку на, как минимум, сохранение второй строчки.

Вот только не может не беспокоить слабая результативность форвардов. Вся надежда на Федора Смолова, да и Антону Заболотному не мешало бы отличиться.

Россия не пропускает уже на протяжении четырех последних поединков. Разумеется, в матче со своим ближайшим преследователем россиян устроит даже ничья.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Словению за 2.55, на ничью за 3.20, а на Россию — за 2.75.

Словенцам уже нечего терять , так что они наверняка будут идти вперед большими силами.

Команду Карпина должно наконец-то прорвать в атаке.

Обе команды мотивированы добыть победу, а значит, будут активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.