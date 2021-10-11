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    Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?

    Словения — Россия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Россия
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    Фёдор Смолов
    Встреча 8-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Словении и России состоится 11 октября. Матч пройдет на арене «Людски врт» (Марибор, Словения) и стартует в 21:45 мск. Словения — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 11 Октября 2021 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 21:45 Россия Россия
  • Москва
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    Словения

    Словенцы стартовали в отборе в марте домашней победой над Хорватией (1:0), но после этого на выезде уступили команде России (1:2) и Кипру (0:1).

    В июне подопечные Матьяжа Кека, не попавшие на Евро-2021, провели контрольные матчи с Северной Македонией (1:1) и Гибралтаром (6:0).

    В сентябре сборная Словении дома поделила очки со Словакией (1:1) и победила Мальту (1:0), но выезд в гости к Хорватии закончился разгромом со счетом 0:3.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последнем матче словенцы на выезде разгромили команду Мальты (4:0). Словения с 10 очками и разницей мячей 8-7 идет на 3-м месте в таблице группы Н.

    Россия

    Россияне в марте в рамках отбора ЧМ на выезде победили Мальту (4:1), справились на своем поле со Словенией (2:1) благодаря дублю Артема Дзюбы, но на выезде уступили Словакии (1:1).

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    • Летом сборная России сыграла «товарняки» с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0), но провалилась на Европы, где проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победив Финляндию (1:0).

    Сменив главного тренера, российская команда в сентябре разошлась миром с Хорватией (0:0), на выезде победила Кипр (2:0) и дома одолела Мальту (2:0).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В последнем матче подопечные Валерия Карпина благодаря автоголу одолели на своем поле Словакию (1:0) и с 16 очками идут на втором месте в группе, уступая Хорватии по разнице мячей (11-4 против 11-1).

    Прогноз и ставка

    На победу Словении в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.15, а на победу России — 3.05.

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    Кроме встречи в первом круге, команды встречались в «стыках» отбора ЧМ-2010. Россияне победили дома 2:1 и проиграли в гостях 0:1, не попав на мундиаль.

    Словенцы слабо выглядят в этом отборе, но и сборная России, изнуренная травмами, не блещет. Прогнозируем, что Россия не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.71 и ТМ 2,5 за 1.54.

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    Словения — Россия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
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