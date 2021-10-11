Встреча 8-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Словении и России состоится 11 октября. Матч пройдет на арене «Людски врт» (Марибор, Словения) и стартует в 21:45 мск. Словения — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Словенцы стартовали в отборе в марте домашней победой над Хорватией (1:0), но после этого на выезде уступили команде России (1:2) и Кипру (0:1).

В июне подопечные Матьяжа Кека, не попавшие на Евро-2021, провели контрольные матчи с Северной Македонией (1:1) и Гибралтаром (6:0).

В сентябре сборная Словении дома поделила очки со Словакией (1:1) и победила Мальту (1:0), но выезд в гости к Хорватии закончился разгромом со счетом 0:3.

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В последнем матче словенцы на выезде разгромили команду Мальты (4:0). Словения с 10 очками и разницей мячей 8-7 идет на 3-м месте в таблице группы Н.

Россия

Россияне в марте в рамках отбора ЧМ на выезде победили Мальту (4:1), справились на своем поле со Словенией (2:1) благодаря дублю Артема Дзюбы, но на выезде уступили Словакии (1:1).

Летом сборная России сыграла «товарняки» с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0), но провалилась на Европы, где проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победив Финляндию (1:0).

Сменив главного тренера, российская команда в сентябре разошлась миром с Хорватией (0:0), на выезде победила Кипр (2:0) и дома одолела Мальту (2:0).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В последнем матче подопечные Валерия Карпина благодаря автоголу одолели на своем поле Словакию (1:0) и с 16 очками идут на втором месте в группе, уступая Хорватии по разнице мячей (11-4 против 11-1).

Прогноз и ставка

На победу Словении в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.15, а на победу России — 3.05.

Кроме встречи в первом круге, команды встречались в «стыках» отбора ЧМ-2010. Россияне победили дома 2:1 и проиграли в гостях 0:1, не попав на мундиаль.

Словенцы слабо выглядят в этом отборе, но и сборная России, изнуренная травмами, не блещет. Прогнозируем, что Россия не проиграет .