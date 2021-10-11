Сборная Норвегии
Сборная Норвегии нынешний отборочный цикл проводит довольно продуктивно. 2 место в группе на текущий момент — неплохая диспозиция накануне решающих поединков.
На текущий момент сборная Норвегии отстает только от голландцев. Правда, гандикап можно преодолеть вполне оперативно, ведь составляет он всего два пункта.
В минувшем туре квалификации сборная Норвегии добилась стратегически важной ничьей с Турцией (1:1). Так что и в этом матче северяне будут пытаться взять очки.
В случае победы в этой встрече шансы команды остаться на втором месте возрастают. Наверняка хозяева будут активно идти в атаку.
Сборная Черногории
Черногорцы, что называется, еще в игре. Команда теоретически еще может догнать даже лидера своей группы.
Вот только на текущий момент сборная Черногории занимает 4 место в группе, набрав 11 очков в 7 матчах. При этом черногорцы забили 11 мячей, пропустив в свои ворота на два меньше.
Минувший тур Черногория провела вполне удачно. Да и никто бы не понял команду, если бы она не обыграла на выезде Гибралтар (0:3).
С норвежцами Черногория пересекалась три раза. Причем лишь первое свидание оказалось победным, после чего последовали две коллизии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Норвегию за 1.63, на ничью за 4.02, а на Черногорию — за 6.15.
Черногорцы максимально сосредоточены вклиниться в борьбу за вторую строчку, так что тоже будут атаковать.
У обеих команд высокий уровень мотивации, так что стоит ожидать забитых мячей и от одних, и от других. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.