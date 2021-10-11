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    Норвежцы с черногорцами соорудят голевой бартер?

    Норвегия — Черногория. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ЧМ-2022, 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Черногория
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    Мартин Эдегор
    Норвегия сыграет на своем поле с Черногорией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:45 мск. Норвегия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Норвегии

    Сборная Норвегии нынешний отборочный цикл проводит довольно продуктивно. 2 место в группе на текущий момент — неплохая диспозиция накануне решающих поединков.

    На текущий момент сборная Норвегии отстает только от голландцев. Правда, гандикап можно преодолеть вполне оперативно, ведь составляет он всего два пункта.

    В минувшем туре квалификации сборная Норвегии добилась стратегически важной ничьей с Турцией (1:1). Так что и в этом матче северяне будут пытаться взять очки.

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    В случае победы в этой встрече шансы команды остаться на втором месте возрастают. Наверняка хозяева будут активно идти в атаку.

    Сборная Черногории

    Черногорцы, что называется, еще в игре. Команда теоретически еще может догнать даже лидера своей группы.

    Вот только на текущий момент сборная Черногории занимает 4 место в группе, набрав 11 очков в 7 матчах. При этом черногорцы забили 11 мячей, пропустив в свои ворота на два меньше.

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    • Минувший тур Черногория провела вполне удачно. Да и никто бы не понял команду, если бы она не обыграла на выезде Гибралтар (0:3).

    С норвежцами Черногория пересекалась три раза. Причем лишь первое свидание оказалось победным, после чего последовали две коллизии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Норвегию за 1.63, на ничью за 4.02, а на Черногорию — за 6.15.

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    Норвежцы постараются не упустить второе место, для чего должны брать очки.

    Черногорцы максимально сосредоточены вклиниться в борьбу за вторую строчку, так что тоже будут атаковать.

    У обеих команд высокий уровень мотивации, так что стоит ожидать забитых мячей и от одних, и от других. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

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    Норвегия — Черногория: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Норвежцы с черногорцами соорудят голевой бартер?
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