Норвегия сыграет на своем поле с Черногорией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:45 мск. Норвегия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Норвегии

Сборная Норвегии нынешний отборочный цикл проводит довольно продуктивно. 2 место в группе на текущий момент — неплохая диспозиция накануне решающих поединков.

На текущий момент сборная Норвегии отстает только от голландцев. Правда, гандикап можно преодолеть вполне оперативно, ведь составляет он всего два пункта.

В минувшем туре квалификации сборная Норвегии добилась стратегически важной ничьей с Турцией (1:1). Так что и в этом матче северяне будут пытаться взять очки.

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В случае победы в этой встрече шансы команды остаться на втором месте возрастают. Наверняка хозяева будут активно идти в атаку.

Сборная Черногории

Черногорцы, что называется, еще в игре. Команда теоретически еще может догнать даже лидера своей группы.

Вот только на текущий момент сборная Черногории занимает 4 место в группе, набрав 11 очков в 7 матчах. При этом черногорцы забили 11 мячей, пропустив в свои ворота на два меньше.

Минувший тур Черногория провела вполне удачно. Да и никто бы не понял команду, если бы она не обыграла на выезде Гибралтар (0:3).

С норвежцами Черногория пересекалась три раза. Причем лишь первое свидание оказалось победным, после чего последовали две коллизии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Норвегию за 1.63, на ничью за 4.02, а на Черногорию — за 6.15.

Норвежцы постараются не упустить второе место , для чего должны брать очки.

Черногорцы максимально сосредоточены вклиниться в борьбу за вторую строчку, так что тоже будут атаковать.

У обеих команд высокий уровень мотивации, так что стоит ожидать забитых мячей и от одних, и от других. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.