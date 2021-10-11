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    Мальта снова выиграет у Кипра?

    Кипр — Мальта. Прогноз (к. 3.95) и ставки на матч отборочного турнира ЧМ-2022 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Мальта
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    Мальта разгромила Кипр на своем поле со счетом 3:0
    Сборная Кипра сыграет на своем поле против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Ларнаке, начало — в 19:00 мск. Кипр — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кипр

    Сборная Кипра занимает последнее место в своей группе после семи сыгранных матчей. На данный момент в ее активе лишь четыре очка.

    Ранее на этой неделе киприоты потерпели крупное поражение от сборной Хорватии — 0:3.

    После этого серия поражений сборной Кипра в текущем отборе достигла четырех матчей. На этом отрезке она пропустила десять мячей и ни разу не забила.

    В четырех домашних матчах квалификации Кипр одержал одну победу. В конце марта киприоты обыграли на своем поле Словению. Кроме того, у них была ничья со Словакией.

    Мальта

    Тем временем Мальта тоже набрала в семи матчах четыре очка, но опережает Кипр по дополнительным показателям.

    В пятницу мальтийцы проиграли на своем поле команде Словении — 0:4.

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    • Это поражение стало для сборной Мальты третьем кряду в текущем отборе. В прошлом месяце она уступила в гостях Словении и России.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Мальта набрала одно очко в четырех гостевых матчах квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Кипр в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу Мальты — за 5.70.

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    Мальта в начале сентября разгромила киприотов на своем поле со счетом 3:0. По логике, Кипр теперь постарается взять реванш, но в это слабо верится, глядя на игру команды.

    Мальта тоже не очень удачно провела недавние матчи, но с точки зрения качества игры у нее ситуация не такая печальная, как у соперника.

    Ставка — победа Мальты с форой (0) за 3.95.

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    Кипр — Мальта: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Мальта снова выиграет у Кипра?
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