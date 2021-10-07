7 октября в Тофтире молодежная команда Фарерских островов сыграет против сверстников из Северной Македонии в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 16:00 по мск. Фарерские острова U21 — Северная Македония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские острова U21

Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела уже три встречи, в которых набрала четыре пункта и занимает с ними третье место в группе H.

Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.

В своей последней проведенной игре в данном турнире фарерцы смогли сотворить настоящую сенсацию, расписав на своем поле мировую с молодежной сборной Франции, сыграв 1:1.

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За шесть последних домашних матчей Фарерские острова дважды уступили, три поединка выиграли и одну игру свели вничью.

Северная Македония U21

В отличие от своего предстоящего противника, молодежная сборная Северной Македонии провела только две игры в данном турнира, разжившись в них одним пунктом.

Этот балл «золотисто-красные» заработали в домашней игре со сверстниками из Сербии, сыграв 0:0. Перед этим они крупно проиграли на выезде Франции со счетом 0:3.

Вне родных стен македонцы в шести последних официальных встречах смогли добыть три виктории, дважды они уходили с поля поверженными и одну встречу завершили вничью.

В прошлой отборочной компании эти команды играли в одной группе. И тогда македонцы дважды обыграли фарерцев — 7:1 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Северная Македония U21 предлагают — 1.52.

На викторию Фарерские острова U21 дают — 5.20, ничья оценена — в 4.60.

Так как в родных стенах фарерцы выступают сильно, отбирая очки даже у французов, то в данной игре прогнозируем, что хозяева как минимум не уступят в данном поединке.