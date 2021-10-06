Сборная Италии на своем поле против Испании в рамках полуфинала решающей стадии Лиги наций. Матч пройдет 6 октября в Милане, начало — в 21:45 мск. Италия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии после триумфа на Евро-2020 провела три матча, в которых одержала только одну победу.

Как ни странно, итальянцы добавили себе проблем в борьбе за первое место в своей отборочной группе на ЧМ-2022. «Скуадра адзурра» в начале сентября сыграла вничью с Болгарией и Швейцарией. В обоих встречах команда Роберто Манчини доминировала, но так и не смогла забить решающий мяч.

После этого Италия разнесла на своем поле Литву (5:0), забив четыре гола за первые 30 минут матча.

Кроме того, сборная Италии обновила мировой рекорд — после встречи с Литвой ее беспроигрышная серия достигла 37 матчей .

Сборная Италии последний раз пропускала больше одного мяча в июне 2018 года в товарищеском матче против Франции.

Испания

У испанцев в прошлом месяце тоже был один неудачный матч. Команда Луиса Энрике проиграла на выезде Швеции (1:2) в отборе на ЧМ-2022. В таблице своей группы Испании занимает первое место, но те же шведы провели на два матча меньше и могут ее опередить.

После этого сборная Испании одержала две победы. Сначала полуфиналист Евро-2020 разгромил Грузию (4:0), а потом была победа над Косово (2:0).

Испания в 17-ти предыдущих матчах потерпела только одно поражение (с учетом только основного времени).

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Интересно, что на предстоящие матчи Луис Энрике снова не вызвал ни одного игрока мадридского «Реала» , но при этом включил в состав 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави.

Прогноз и ставка

На Италию можно поставить за 2.44, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 3.32, а победу Испании — за 3.44.

У итальянцев есть преимущество своего поля, в матчах между сборными это порой имеет большое значение. С другой стороны, вспоминается встреча этих команд на Евро-2020 — там испанцы, несмотря на обидное поражение в серии пенальти, порой очень лихо «возили» «Скуадру Адзурру».

Так что далеко не факт, что Италии поможет фактор своего поля.

Ставка — победа Испании за 3.44.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 1.98.