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    Защита вновь будет на высоте

    «Жирона» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, Чемпионат Испании, 4 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Альмерия»
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    Кристиан Стуани
    В понедельник, 4 октября, в 8-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Жирона» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Октября 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 22:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Жирона»

    «Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. Она добралась до финала плей-офф, но там проиграла «Райо Вальекано» (2:1 и 0:2).

    В данном же первенстве каталонцы пока находятся во второй половине турнирной таблицы, недалеко от зоны вылета. За семь встреч они добыли две победы, дважды сыграли вничью и трижды уступили.

    К данной игре «Жирона» подходит с 2-матчевой беспроигрышной серией, в которой на своей арене справилась с «Вальядолидом» 1:0 и расписала выездную мировую с «Овьедо» 0:0.

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    Еще с учетом прошлого сезона у «Жироны» только две неудачи за последние 12 встреч на своей арене. Еще в этот период она раз сыграла вничью и добилась девяти викторий.

    «Альмерия»

    «Альмерия» также в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. Команда пробилась в плей-офф, но уже на полуфинальной стадии проиграла как раз предстоящему противнику.

    После семи проведенных туров текущего первенства у «красно-белых» на счету 15 пунктов, с которыми они идут на третьей строке в одном балла от лидера. Коллектив пять раз победил и два раза проиграл.

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    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Альмерия» по два раза побеждала и проигрывала, а за последние десять гостевых встреч в половине из них она уступила.

    В прошлом сезоне эти клубы провели между собой четыре игры, где по разу обыграли друг друга и дважды сыграли вничью по 0:0.

    Прогноз и ставка на «Жирона» — «Альмерия»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.69.

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    На викторию «Альмерии» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.13.

    Всего в двух из последних семи очных встреч эти команды команды превысили тотал в 2,5 мяча. Поэтому от данной игры не предстоит особо ждать изобилия голов, и наша ставка будет на низовой тотал.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жирона» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на футбол. Защита вновь будет на высоте
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