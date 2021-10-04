В понедельник, 4 октября, в 8-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Жирона» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. Она добралась до финала плей-офф, но там проиграла «Райо Вальекано» (2:1 и 0:2).

В данном же первенстве каталонцы пока находятся во второй половине турнирной таблицы, недалеко от зоны вылета. За семь встреч они добыли две победы, дважды сыграли вничью и трижды уступили.

К данной игре «Жирона» подходит с 2-матчевой беспроигрышной серией, в которой на своей арене справилась с «Вальядолидом» 1:0 и расписала выездную мировую с «Овьедо» 0:0.

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Еще с учетом прошлого сезона у «Жироны» только две неудачи за последние 12 встреч на своей арене. Еще в этот период она раз сыграла вничью и добилась девяти викторий.

«Альмерия»

«Альмерия» также в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. Команда пробилась в плей-офф, но уже на полуфинальной стадии проиграла как раз предстоящему противнику.

После семи проведенных туров текущего первенства у «красно-белых» на счету 15 пунктов, с которыми они идут на третьей строке в одном балла от лидера. Коллектив пять раз победил и два раза проиграл.

Андалузцы вышли победителями в трех из четырех последних матчей турнира. В двух минувших игровых днях они поочередно расправились с аутсайдером «Алькорконом» 4:0 на выезде и с соседом по турнирке «Тенерифе» 3:1 дома.

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Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Альмерия» по два раза побеждала и проигрывала, а за последние десять гостевых встреч в половине из них она уступила.

В прошлом сезоне эти клубы провели между собой четыре игры, где по разу обыграли друг друга и дважды сыграли вничью по 0:0.

Прогноз и ставка на «Жирона» — «Альмерия»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.69.

На викторию «Альмерии» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.13.

Всего в двух из последних семи очных встреч эти команды команды превысили тотал в 2,5 мяча. Поэтому от данной игры не предстоит особо ждать изобилия голов, и наша ставка будет на низовой тотал.