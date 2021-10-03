Встреча 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» состоится 3 октября. Матч на «Ахмат Арене» в Грозном стартует в 19:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В конце августа грозненцы проиграли на выезде ЦСКА (0:2), но перед международной паузой «Ахмат» дома одолел тульский «Арсенал» (2:1).

После матчей сборных подопечные Андрея Талалаева проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:3, а потом на своем поле уступили «Краснодару» (0:2).

В последних матчах клуб из Чечни в матче Кубка России на выезде разгромил московский «Кайрат» (3:0), а портом в матче РПЛ победил на выезде «Ростов» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 9 туров РПЛ «Ахмат» с 12 очками на 9-м месте. Разница мячей 11-15, Уткин забил 3 гола. Не сыграет Бериша, под вопросом участие Богосаваца, Шелии, Швеца, Янку, Кадырова и Тодоровича.

«Спартак»

Август москвичи завершили домашним поражением от «Сочи» (1:2), а после международного перерыва на своем поле победили «Химки» (3:1).

Затем на старте группового этапа Лиги Европы красно-белые дома уступили «Легии» (0:1), а в следующем матче с таким же счетом проиграли в гостях ЦСКА в столичном дерби.

В последних матчах подопечные Руя Витории в РПЛ победили дома «Уфу» (0:2), а в Лиге Европы в драматичном выездном поединке справились с «Наполи» (3:2).

Календарь и таблица РПЛ

С 13 очками после 9 туров «Спартак» идет на 8-м месте. Разница мячей 10-8, Понсе забил 4 гола. Не сыграют Понсе, Зобнин и Маслов, под вопросом Ларссон, Хендрикс, Мелкадзе и Кутепов.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Спартака» — 2.27.

В прошлом сезоне «Ахмат» проиграл в Москве 0:2, а дома сыграл 2:2. «Спартак» в Грозном выиграл 3 из 5 последних матча, потерпев 2 поражения.

На своем поле грозненцы не проиграли в 6 из 8 предыдущих встреч в Премьер-лиге (5 побед, 1 ничья). В гостях «Спартак» не выиграл в 4 из 5 последних встреч в чемпионате (2 ничьи, 2 поражения). Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет .