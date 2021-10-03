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    Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?

    «Ахмат» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 2.47) на чемпионат России по футболу 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Спартак»
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    «Спартак»
    Встреча 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» состоится 3 октября. Матч на «Ахмат Арене» в Грозном стартует в 19:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Октября 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Ахмат»

    В конце августа грозненцы проиграли на выезде ЦСКА (0:2), но перед международной паузой «Ахмат» дома одолел тульский «Арсенал» (2:1).

    После матчей сборных подопечные Андрея Талалаева проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:3, а потом на своем поле уступили «Краснодару» (0:2).

    В последних матчах клуб из Чечни в матче Кубка России на выезде разгромил московский «Кайрат» (3:0), а портом в матче РПЛ победил на выезде «Ростов» (2:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 9 туров РПЛ «Ахмат» с 12 очками на 9-м месте. Разница мячей 11-15, Уткин забил 3 гола. Не сыграет Бериша, под вопросом участие Богосаваца, Шелии, Швеца, Янку, Кадырова и Тодоровича.

    «Спартак»

    Август москвичи завершили домашним поражением от «Сочи» (1:2), а после международного перерыва на своем поле победили «Химки» (3:1).

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    • Затем на старте группового этапа Лиги Европы красно-белые дома уступили «Легии» (0:1), а в следующем матче с таким же счетом проиграли в гостях ЦСКА в столичном дерби.

    В последних матчах подопечные Руя Витории в РПЛ победили дома «Уфу» (0:2), а в Лиге Европы в драматичном выездном поединке справились с «Наполи» (3:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 13 очками после 9 туров «Спартак» идет на 8-м месте. Разница мячей 10-8, Понсе забил 4 гола. Не сыграют Понсе, Зобнин и Маслов, под вопросом Ларссон, Хендрикс, Мелкадзе и Кутепов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Спартака» — 2.27.

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    В прошлом сезоне «Ахмат» проиграл в Москве 0:2, а дома сыграл 2:2. «Спартак» в Грозном выиграл 3 из 5 последних матча, потерпев 2 поражения.

    На своем поле грозненцы не проиграли в 6 из 8 предыдущих встреч в Премьер-лиге (5 побед, 1 ничья). В гостях «Спартак» не выиграл в 4 из 5 последних встреч в чемпионате (2 ничьи, 2 поражения). Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.98.

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    «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?
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