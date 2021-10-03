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    Справится ли «Марсель» с «Лиллем»?

    «Лилль» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Франции, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Марсель»
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    «Марсель» идет на третьем месте
    В воскресенье, 3 октября, в рамках 9-го тура французской Лиги 1 «Лилль» в родных стенах примет «Марсель». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Октября 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 18:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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  • 2.95
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    «Лилль»

    Ранее команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса». Перед этим «Доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».

    В последнем туре коллектив одолели в гостях «Страсбург» (2:1). Таким образом, это была его вторая победа кряду.

    Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Это подтвердило и поражение клуба на текущей неделе в гостях от «Зальцбурга» (1:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Марсель»

    На прошлой неделе «Марсель» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда Хорхе Сампаоли уступила на своем поле «Лансу» (2:3), но занимает третье место.

    Перед этим же у «Олимпика» была серия из семи матчей без поражений. И тут, прежде всего, вспоминаются уверенные победы над «Монако» и «Ренном».

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    • На этой неделе провансальцы сыграли вничью с «Галатасараем» (0:0) на своем поле в матче Лиги Европы.

    Таким образом, клуб не знает побед три матча кряду, в двух из которых сыграл вничью при одном поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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    «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли «Марсель» с «Лиллем»?
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