В воскресенье, 3 октября, в рамках 9-го тура французской Лиги 1 «Лилль» в родных стенах примет «Марсель». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Ранее команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса». Перед этим «Доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».

В последнем туре коллектив одолели в гостях «Страсбург» (2:1). Таким образом, это была его вторая победа кряду.

Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.

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Это подтвердило и поражение клуба на текущей неделе в гостях от «Зальцбурга» (1:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Марсель»

На прошлой неделе «Марсель» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда Хорхе Сампаоли уступила на своем поле «Лансу» (2:3), но занимает третье место.

Перед этим же у «Олимпика» была серия из семи матчей без поражений. И тут, прежде всего, вспоминаются уверенные победы над «Монако» и «Ренном».

На этой неделе провансальцы сыграли вничью с «Галатасараем» (0:0) на своем поле в матче Лиги Европы.

Таким образом, клуб не знает побед три матча кряду, в двух из которых сыграл вничью при одном поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.