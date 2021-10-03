«Лилль»
Ранее команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса». Перед этим «Доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».
В последнем туре коллектив одолели в гостях «Страсбург» (2:1). Таким образом, это была его вторая победа кряду.
Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.
Это подтвердило и поражение клуба на текущей неделе в гостях от «Зальцбурга» (1:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Марсель»
На прошлой неделе «Марсель» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда Хорхе Сампаоли уступила на своем поле «Лансу» (2:3), но занимает третье место.
Перед этим же у «Олимпика» была серия из семи матчей без поражений. И тут, прежде всего, вспоминаются уверенные победы над «Монако» и «Ренном».
На этой неделе провансальцы сыграли вничью с «Галатасараем» (0:0) на своем поле в матче Лиги Европы.
Таким образом, клуб не знает побед три матча кряду, в двух из которых сыграл вничью при одном поражении.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.