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    Сдержит ли «Сассуоло» «Интер»?

    «Сассуоло» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Италии, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Интер»
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    «Интер» идет на втором месте
    В субботу, 2 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Сассуоло» на своем поле сыграет против «Интера». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Сассуоло» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Октября 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    В текущем же розыгрыше Серии А «зелено-черные» в первых четырех турах набрали четыре очка, с которыми занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

    В первом туре коллектив переиграл на выезде «Верону» со счетом 3:2, затем дома расписал мировую с «Сампдорией» 0:0, в гостях проиграл «Роме» 1:2, дома «Торино» 0:1 и в чужих стенах «Аталанте» (1:2).

    В итоге с учетом товарищеской встречи с «Кремонезе» (0:2) серия поражений клуба составила четыре матча. Не выигрывала же команда пять поединков.

    Все прогнозы на Серию А

    Неудачи удалось прервать в прошлом туре, где «Сассуоло» переиграл на своем поле «Салернитану» с минимальным счетом 1:0.

    «Интер»

    Миланцы стартовали в чемпионате Италии двумя уверенными победами, разгромив дома «Дженоа» (4:0) и обыграв на выезде «Верону» (3:1).

    Гостевой матч с «Сампдорией» закончился вничью 2:2, а затем в рамках Лиги чемпионов миланцы на своем поле уступили «Реалу», пропустив единственный гол на последних минутах.

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    • В последних матчах «Интер» в чемпионате разгромил «Болонью» (6:1), на выезде расправился с «Фиорентиной» (3:1) и сыграл вничью с «Аталантой» (2:2). Теперь у клуба 13 очков и второе место.

    Посреди текущей недели «нерадзурри» сыграли вничью 0:0 на выезде с «Шахтером» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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    «Сассуоло» — «Интер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Сассуоло» «Интер»?
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