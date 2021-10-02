В субботу, 2 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Сассуоло» на своем поле сыграет против «Интера». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Сассуоло» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

В текущем же розыгрыше Серии А «зелено-черные» в первых четырех турах набрали четыре очка, с которыми занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

В первом туре коллектив переиграл на выезде «Верону» со счетом 3:2, затем дома расписал мировую с «Сампдорией» 0:0, в гостях проиграл «Роме» 1:2, дома «Торино» 0:1 и в чужих стенах «Аталанте» (1:2).

В итоге с учетом товарищеской встречи с «Кремонезе» (0:2) серия поражений клуба составила четыре матча. Не выигрывала же команда пять поединков.

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Неудачи удалось прервать в прошлом туре, где «Сассуоло» переиграл на своем поле «Салернитану» с минимальным счетом 1:0.

«Интер»

Миланцы стартовали в чемпионате Италии двумя уверенными победами, разгромив дома «Дженоа» (4:0) и обыграв на выезде «Верону» (3:1).

Гостевой матч с «Сампдорией» закончился вничью 2:2, а затем в рамках Лиги чемпионов миланцы на своем поле уступили «Реалу», пропустив единственный гол на последних минутах.

В последних матчах «Интер» в чемпионате разгромил «Болонью» (6:1), на выезде расправился с «Фиорентиной» (3:1) и сыграл вничью с «Аталантой» (2:2). Теперь у клуба 13 очков и второе место.

Посреди текущей недели «нерадзурри» сыграли вничью 0:0 на выезде с «Шахтером» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.