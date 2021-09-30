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    Датчане дома разгромят бедных гибралтарцев

    «Копенгаген» — «Линкольн Ред Импс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лиги конференций, 30 сентября 2021 года

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    «Копенгаген»
    Во втором туре группового этапа Лиги конференций датский «Копенгаген» на своем стадионе «Паркен» сыграет против гибралтарского «Линкольн Ред Импс». Поединок состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Копенгаген» — «Линкольн Ред Импс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» свой еврокубковый путь начал еще со второго раунда квалификации Лиги конференций, где дважды без проблем обыграл белорусское «Торпедо» — 4:1 и 5:0.

    На предыдущем этапе квалификации данного турнира «львы» разобрались с болгарским клубом «Локомотив Пловдив», победив 4:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    На финальной стадии отбора датчане дважды одолели турецкий «Сивасспор» — 5:0 и 2:1, а в первом туре групповой стадии они переиграли в гостях братиславский «Слован» со счетом 3:1.

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    Что касается чемпионата Дании, там столичный коллектив после десяти туров находится на второй позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру только один балл.

    «Линкольн Ред Импс»

    «Линкольн Ред Импс», представляющий Гибралтар, добился невероятного успеха на евроерене, пробившись в групповой этап, тем самым став первой командой из пятой десятки рейтинга УЕФА, удостоившийся данного успеха.

    Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.

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  • Сегодня

    • В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там словацкому «Словану» из Братиславы, потерпев домашнее фиаско 1:3 и расписав мировую вне родных стен 1:1.

    Переместившись в Лигу конференций «Линкольн Ред Импс» на последней стадии отбора переиграл латвийскую «Ригу» (1:1 и 3:1 ОТ), а в первом туре группового этапа он уступил в родных стенах греческому ПАОКу со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка на «Копенгаген» — «Линкольн Ред Импс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.06.

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    На викторию «Линкольна» дают — 36.00, ничья оценена — в 12.50.

    Прогнозируем, что датский гранд на своем поле не заметит сопротивление сенсационных гибралтарцев, обыграв их крупно.

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    «Копенгаген» — «Линкольн Ред Импс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Датчане дома разгромят бедных гибралтарцев
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