«Кардифф»
«Кардифф» в нынешнем сезоне вряд ли будет бороться за что-то существенное. Думается, в плей-офф команда вряд ли попадет.
Ныне «Кардифф» занимает 13 место в турнирной таблице Чемпионшип. На текущий момент в активе у валлийцев 11 очков по итогам девяти сыгранных туров.
В минувшем туре «Кардифф» продемонстрировала слабость своей обороны. Поединок с «Блэкберном» был полностью провален (5:1).
Лишь 12 забитых мячей в 9 матчах — показатель не слишком высокой эффективности атаки команды. Валлийцы, к тому же, и в обороне не сильны.
«Вест Бромвич»
«Дрозды» стали настоящим футбольным лифтом между АПЛ и Чемпионшип. Вот и нынешний сезон — очередная серия по возвращению в элиту.
На текущий момент «Вест Бромвич» занимает 2 место в турнирной таблице. В активе у команды 19 набранных очков при разнице мячей 16:8. Скромно, но пока хватает.
В предыдущем туре чемпионата «Вест Бромвич» дома добыл победу. «Дрозды» в самой концовке сломили сопротивление КПР (2:1).
В том матче дубль оформил Карлан Грант. Именно на нем сейчас держится атака команды, которая, впрочем, забивает с некоторой натугой.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.21, на ничью за 3.30, а на «Кардифф» — за 3.35.
Хозяева испытывают трудности в атаке, да и в обороне отнюдь небезгрешны.
«Дроздам» пока еще не удавалось выиграть в Кардиффе, но всяким сериям приходит конец. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.21.