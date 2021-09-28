«Кардифф» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 21:45 мск. «Кардифф» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф»

«Кардифф» в нынешнем сезоне вряд ли будет бороться за что-то существенное. Думается, в плей-офф команда вряд ли попадет.

Ныне «Кардифф» занимает 13 место в турнирной таблице Чемпионшип. На текущий момент в активе у валлийцев 11 очков по итогам девяти сыгранных туров.

В минувшем туре «Кардифф» продемонстрировала слабость своей обороны. Поединок с «Блэкберном» был полностью провален (5:1).

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Лишь 12 забитых мячей в 9 матчах — показатель не слишком высокой эффективности атаки команды. Валлийцы, к тому же, и в обороне не сильны.

«Вест Бромвич»

«Дрозды» стали настоящим футбольным лифтом между АПЛ и Чемпионшип. Вот и нынешний сезон — очередная серия по возвращению в элиту.

На текущий момент «Вест Бромвич» занимает 2 место в турнирной таблице. В активе у команды 19 набранных очков при разнице мячей 16:8. Скромно, но пока хватает.

В предыдущем туре чемпионата «Вест Бромвич» дома добыл победу. «Дрозды» в самой концовке сломили сопротивление КПР (2:1).

В том матче дубль оформил Карлан Грант. Именно на нем сейчас держится атака команды, которая, впрочем, забивает с некоторой натугой.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.21, на ничью за 3.30, а на «Кардифф» — за 3.35.

Хозяева испытывают трудности в атаке, да и в обороне отнюдь небезгрешны.

«Вест Бромвич» не проигрывает уже более месяца, и наверняка постарается сохранить место в зоне повышения в классе .

«Дроздам» пока еще не удавалось выиграть в Кардиффе, но всяким сериям приходит конец. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.21.