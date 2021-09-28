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    «Дроздов» в Кардиффе ждет успех!

    «Кардифф» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Чемпионшип, 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — «Вест Бромвич»
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    Валерьен Исмаэль
    «Кардифф» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 21:45 мск. «Кардифф» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кардифф»

    «Кардифф» в нынешнем сезоне вряд ли будет бороться за что-то существенное. Думается, в плей-офф команда вряд ли попадет.

    Ныне «Кардифф» занимает 13 место в турнирной таблице Чемпионшип. На текущий момент в активе у валлийцев 11 очков по итогам девяти сыгранных туров.

    В минувшем туре «Кардифф» продемонстрировала слабость своей обороны. Поединок с «Блэкберном» был полностью провален (5:1).

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    Лишь 12 забитых мячей в 9 матчах — показатель не слишком высокой эффективности атаки команды. Валлийцы, к тому же, и в обороне не сильны.

    «Вест Бромвич»

    «Дрозды» стали настоящим футбольным лифтом между АПЛ и Чемпионшип. Вот и нынешний сезон — очередная серия по возвращению в элиту.

    На текущий момент «Вест Бромвич» занимает 2 место в турнирной таблице. В активе у команды 19 набранных очков при разнице мячей 16:8. Скромно, но пока хватает.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Вест Бромвич» дома добыл победу. «Дрозды» в самой концовке сломили сопротивление КПР (2:1).

    В том матче дубль оформил Карлан Грант. Именно на нем сейчас держится атака команды, которая, впрочем, забивает с некоторой натугой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.21, на ничью за 3.30, а на «Кардифф» — за 3.35.

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    Хозяева испытывают трудности в атаке, да и в обороне отнюдь небезгрешны.

    «Вест Бромвич» не проигрывает уже более месяца, и наверняка постарается сохранить место в зоне повышения в классе.

    «Дроздам» пока еще не удавалось выиграть в Кардиффе, но всяким сериям приходит конец. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.21.

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    «Кардифф» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. «Дроздов» в Кардиффе ждет успех!
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