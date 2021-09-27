ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Уфа»Размялись перед «Наполи». «Спартак» прервал серию неудач, уверенно обыграв «Уфу» Футболисты «Манчестер Сити»Конец беспроигрышной серии «Челси». «МанСити» был лучшим на «Стэмфорд Бридж» «Алавес» — «Атлетико»Примера. «Атлетико» проиграл «Алавесу», «Реал» примет «Вильярреал»
  • 08:23
    • Усик рассказал, где хотел бы провести реванш с Джошуа
  • 08:08
    • Медведев разгромил Шаповалова на Кубке Лэйвера
  • 01:15
    • Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе
  • 23:59
    • «Реал» не справился с «Вильярреалом»
  • 01:08
    • ПСЖ без Месси обыграл «Монпелье»
  • 00:38
    • У Магкеева разрыв крестообразной связки
  • 20:58
    • Голы Понсе и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Уфой»
    Все новости спорта

    Лидер снова пополнится тремя очками

    «Тулуза» — «Кан». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат Франции, 27 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Тулузу
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Кан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболист «Тулузы»
    В понедельник, 27 сентября, в рамках 10-го тура второго французского дивизиона «Тулуза» на своем поле примет «Кан». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Тулуза» — «Кан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тулуза»

    В прошлом сезоне «Тулуза» боролась за выход в Лигу 1, но, заняв третье место, проиграла в стыковых матчах «Нанту».

    На текущий же момент «фиалки» лидируют в чемпионате второго французского дивизиона, набрав за восемь туров 23 очка из 28 возможных.

    За девять встреч данной компании «малыши» добыли семь виктории и дважды расписывали мировые. В минувшем туре они одолели вне родных стен аутсайдера «Дюкерк» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Тулузы» в розыгрыше Лиги 2 составляет уже 14 матчей , где было одержано десять побед и четыре ничьи.

    «Кан»

    В прошлом розыгрыше второго французского дивизиона «Кан» с громадным трудом смог сохранить свою прописку, опередив опасную зону только по дополнительным показателям.

    Сейчас же «викинги» после девяти туров идут на 13 позиции в турнирной таблице, выиграв три игры при двух мировых исходах и четырех поражениях.

  • Новый инвестор не помог. Что не так с берлинской «Гертой»?
  • За последние несколько лет клуб получил 374 миллиона евро, но так и не стал сильнее
  • 24/09/2021

    • Начал текущее первенство коллектив весьма неплохо, выиграв три встречи из четырех, но затем он не знает радости победы на протяжении пяти матчей, дважды сыграв вничью и трижды уступив.

    Одно из фиаско было в последней игре чемпионата дома от «Дижона» со счетом 0:1, а немного ранее «Кан» поделил очки с «Бастией» 1:1 на ее поле.

    В минувшем сезоне «Тулуза» в играх с «Каном» набрала четыре очка, победив 3:0 на своем поле и сыграв вничью 2:2 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Кан»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 1.58.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Кана» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.98.

    Вряд ли лидер чемпионата позволит себе потерять очки на своем поле с коллективом, который в последнее время сильно сдал. Прогнозируем, что хозяева победят в этой игре и не пропустят.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бордо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Брест — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эмполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реймс — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сморгонь — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бохум — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тулуза» — «Кан»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на футбол. Лидер снова пополнится тремя очками
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры