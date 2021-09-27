В понедельник, 27 сентября, в рамках 10-го тура второго французского дивизиона «Тулуза» на своем поле примет «Кан». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Тулуза» — «Кан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

В прошлом сезоне «Тулуза» боролась за выход в Лигу 1, но, заняв третье место, проиграла в стыковых матчах «Нанту».

На текущий же момент «фиалки» лидируют в чемпионате второго французского дивизиона, набрав за восемь туров 23 очка из 28 возможных.

За девять встреч данной компании «малыши» добыли семь виктории и дважды расписывали мировые. В минувшем туре они одолели вне родных стен аутсайдера «Дюкерк» со счетом 2:0.

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Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Тулузы» в розыгрыше Лиги 2 составляет уже 14 матчей , где было одержано десять побед и четыре ничьи.

«Кан»

В прошлом розыгрыше второго французского дивизиона «Кан» с громадным трудом смог сохранить свою прописку, опередив опасную зону только по дополнительным показателям.

Сейчас же «викинги» после девяти туров идут на 13 позиции в турнирной таблице, выиграв три игры при двух мировых исходах и четырех поражениях.

Начал текущее первенство коллектив весьма неплохо, выиграв три встречи из четырех, но затем он не знает радости победы на протяжении пяти матчей, дважды сыграв вничью и трижды уступив.

Одно из фиаско было в последней игре чемпионата дома от «Дижона» со счетом 0:1, а немного ранее «Кан» поделил очки с «Бастией» 1:1 на ее поле.

В минувшем сезоне «Тулуза» в играх с «Каном» набрала четыре очка, победив 3:0 на своем поле и сыграв вничью 2:2 в гостях.

Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Кан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 1.58.

На викторию «Кана» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.98.

Вряд ли лидер чемпионата позволит себе потерять очки на своем поле с коллективом, который в последнее время сильно сдал. Прогнозируем, что хозяева победят в этой игре и не пропустят.