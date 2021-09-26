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    «Нефтчи» не оставит шансов «Сабаху»?

    «Сабах» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Азербайджана, 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Нефтчи»
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    Самир Аббасов
    «Сабах» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 5-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:00 мск. «Сабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сабах»

    «Сабах» в нынешнем сезоне вновь сражается за выживание в элите азербайджанского футбола. Правда, в четырех стартовых турах команда забила лишь один мяч.

    Ныне «Сабах» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата. На текущий момент в активе у команды лишь один пункт.

    В минувшем туре «Сабах» добыл первый зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Зирей» (1:1).

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    Вот только матчи с «Нефтчи» для команды давно стали настоящим разочарованием. Из пяти последних поединков «Сабах» уступил в четырех при одном паритете.

    «Нефтчи»

    Действующий чемпион пока не радует результатами. Бакинцы отстают от теневого фаворита «Карабах» на три очка.

    На текущий момент «Нефтчи» занимает 3 место. В активе у команды только 7 набранных очков при разнице мячей 8:5. Скромненько.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» дома добыл важнейшие три пункта. Команда Самира Аббасова переиграла «Кешлю» (3:0).

    Правда, до того бакинцы уступили в центральном матче «Карабаху» (1:2). Вероятно, такая стартовая пробуксовка может здорово помешать чемпионским мечтаниям.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 2.00, на ничью за 3.35, а на «Сабах» — за 4.20.

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    Хозяева неудачно играют с бакинцами, к тому же не блещут стабильностью.

    «Нефтчи» намеревается догнать дуэт лидеров, и явно не допустит потери очков на ровном месте.

    «Нефтчи» смотрится сильнее оппонента, к тому же традиционно успешно играет с «Сабахом». Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» с коэффициентом 2.00.

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    «Сабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» не оставит шансов «Сабаху»?
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