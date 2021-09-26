«Сабах» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 5-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:00 мск. «Сабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

«Сабах» в нынешнем сезоне вновь сражается за выживание в элите азербайджанского футбола. Правда, в четырех стартовых турах команда забила лишь один мяч.

Ныне «Сабах» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата. На текущий момент в активе у команды лишь один пункт.

В минувшем туре «Сабах» добыл первый зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Зирей» (1:1).

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Вот только матчи с «Нефтчи» для команды давно стали настоящим разочарованием. Из пяти последних поединков «Сабах» уступил в четырех при одном паритете.

«Нефтчи»

Действующий чемпион пока не радует результатами. Бакинцы отстают от теневого фаворита «Карабах» на три очка.

На текущий момент «Нефтчи» занимает 3 место. В активе у команды только 7 набранных очков при разнице мячей 8:5. Скромненько.

В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» дома добыл важнейшие три пункта. Команда Самира Аббасова переиграла «Кешлю» (3:0).

Правда, до того бакинцы уступили в центральном матче «Карабаху» (1:2). Вероятно, такая стартовая пробуксовка может здорово помешать чемпионским мечтаниям.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 2.00, на ничью за 3.35, а на «Сабах» — за 4.20.

Хозяева неудачно играют с бакинцами, к тому же не блещут стабильностью.

«Нефтчи» намеревается догнать дуэт лидеров, и явно не допустит потери очков на ровном месте .

«Нефтчи» смотрится сильнее оппонента, к тому же традиционно успешно играет с «Сабахом». Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» с коэффициентом 2.00.