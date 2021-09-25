ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено Луис СуаресПримера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Реал» не оставил шансов «Мальорке»
  • 00:58
    • «Барселона» в меньшинстве не справилась с «Кадисом»
  • 23:38
    • Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Удинезе»
  • 22:15
    • Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях
  • 21:54
    • «Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА
  • 21:35
    • Пенальти спас «Лацио» от поражения в Турине
  • 21:30
    • Дубль Осимхена помог «Наполи» разгромить «Сампдорию»
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
    Все новости спорта

    Вернет ли «Интер» себе лидерство в Серии А после матча с «Аталантой»?

    «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбольный матч итальянской Серии А 25 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Интер Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук
    В 6-м туре чемпионата Италии миланский «Интер» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 25 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Сентября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    Миланцы стартовали в чемпионате Италии двумя уверенными победами, разгромив дома «Дженоа» (4:0) и обыграв на выезде «Верону» (3:1).

    Гостевой матч с «Сампдорией» закончился вничью 2:2, а затем в рамках Лиги чемпионов миланцы на своем поле уступили «Реалу», пропустив единственный гол на последних минутах.

    В последних матчах «Интер» в чемпионате разгромил «Болонью» (6:1) и на выезде расправился с «Фиорентиной» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После 5-х туров Серии А «Интер» с 13 идет на втором месте в Серии А, уступая «Наполи» 2 балла и обходя «Милан» по забитым мячам. Разница голов 18-5, 4 мяча у Джеко, еще 3 у Мартинеса.

    «Аталанта»

    В стартовом матче сезона Серии А бергамаски вырвали выездную победу у «Торино» (2:1) в компенсированное время, но во втором туре дома потеряли очки в матче с «Болоньей» (0:0).

  • Трансферный дайджест. 7-13 сентября
  • Удержит ли «Лестер» бельгийского полузащитника, вернет ли «Барселона» хавбека «Лейпцига», переманит ли «МЮ» лидера «Вест Хэма» и другие трансферные новости последних дней
  • 13/09/2021

    • Матч с «Фиорентиной» и вовсе завершился поражением на своем поле — 1:2. Затем в матче Лиги чемпионов «Аталанта» спаслась от поражения в гостевом матче с «Вильярреалом» (2:2).

    Календарь и таблица Серии А

    В последних матчах команда Джан Пьеро Гасперини на выезде вырвала победу у «Салернитаны» (1:0), а затем дома победила «Сассуоло» (2:1).

    После 5 туров Серии А «Аталанта» с 10 очками идет на 5-м месте, разница мячей 6-4, 2 гола забил Дуван Сапата.

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Аталанты» — 3.60.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В прошлом сезоне команды сыграли вничью 1:1 в Бергамо, а в Милане «Интер» победил 1:0. На «Сан-Сиро» «Аталанта» ни разу не победила в 5 последних матчах с «Интером», трижды сыграв вничью.

    Миланский клуб выиграл в 18 последних встречах на своём поле в Серии А. Прогнозируем, что «Интер» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.60 и ТБ 2,5 за 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Колос — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гомель — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Велес
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Вернет ли «Интер» себе лидерство в Серии А после матча с «Аталантой»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры