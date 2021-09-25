В 6-м туре чемпионата Италии миланский «Интер» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 25 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы стартовали в чемпионате Италии двумя уверенными победами, разгромив дома «Дженоа» (4:0) и обыграв на выезде «Верону» (3:1).

Гостевой матч с «Сампдорией» закончился вничью 2:2, а затем в рамках Лиги чемпионов миланцы на своем поле уступили «Реалу», пропустив единственный гол на последних минутах.

В последних матчах «Интер» в чемпионате разгромил «Болонью» (6:1) и на выезде расправился с «Фиорентиной» (3:1).

Все прогнозы на Серию А

После 5-х туров Серии А «Интер» с 13 идет на втором месте в Серии А, уступая «Наполи» 2 балла и обходя «Милан» по забитым мячам. Разница голов 18-5, 4 мяча у Джеко, еще 3 у Мартинеса.

«Аталанта»

В стартовом матче сезона Серии А бергамаски вырвали выездную победу у «Торино» (2:1) в компенсированное время, но во втором туре дома потеряли очки в матче с «Болоньей» (0:0).

Матч с «Фиорентиной» и вовсе завершился поражением на своем поле — 1:2. Затем в матче Лиги чемпионов «Аталанта» спаслась от поражения в гостевом матче с «Вильярреалом» (2:2).

Календарь и таблица Серии А

В последних матчах команда Джан Пьеро Гасперини на выезде вырвала победу у «Салернитаны» (1:0), а затем дома победила «Сассуоло» (2:1).

После 5 туров Серии А «Аталанта» с 10 очками идет на 5-м месте, разница мячей 6-4, 2 гола забил Дуван Сапата.

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Аталанты» — 3.60.

В прошлом сезоне команды сыграли вничью 1:1 в Бергамо, а в Милане «Интер» победил 1:0. На «Сан-Сиро» «Аталанта» ни разу не победила в 5 последних матчах с «Интером», трижды сыграв вничью.

Миланский клуб выиграл в 18 последних встречах на своём поле в Серии А. Прогнозируем, что «Интер» не проиграет .