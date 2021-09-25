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    «Красные» обыграют новичка «всухую»

    «Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбол, Чемпионат Англии, 25 сентября 2021 года

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    Мохаммед Салах
    В 6-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 19:30 по мск. «Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где в регулярном этапе финишировал на третьей строчке и пробился в плей-офф повышения.

    Там лондонская команда в полуфинале по сумме двух встреч оказалась сильней «Борнмута», а в финальном поединке справилась с «Суонси» 2:0.

    К данной игре «пчелы» подходят после крупной победы над «Олдхэмом» в Кубке лиги со счетом 7:0, а в минувшем туре первенства они обыграли на выезде «Вулверхэмптон» 2:0 и идут в середине турнирной таблицы с 8 очками.

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    Из всех семи официальных матчей этого сезона «Брентфорд» проиграл только один и одержал четыре победы, а дома он выиграл три из четырех матчей и в каждом победном поединке забивал минимум два гола.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в предыдущем розыгрыше английской Премьер-лиги с трудом стал третьим, а в текущем чемпионате стартовал успешно, и идет в лидерской группе.

    В текущем чемпионате мерсисайдская команда потеряла очки только в домашнем матче с «Челси», который завершился миром 1:1, а в остальных четырех они добивались викторий, ни разу не пропустив в этих играх.

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    • Так в прошлом туре «красные» на своем поле разгромили «Кристал Пэлас» 3:0. Накануне же клуб в рамках Кубка лиги обыграл в гостях «Норвич» 3:0.

    С учетом прошлого сезона «Ливерпуль» выиграл девять из десяти последних поединков в Премьер-лиге и не проигрывает уже 15 матчей подряд, выиграв 12 из них.

    В Премьер-лиге эти команды друг с другом никогда не играли.

    Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Ливерпуль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.58.

    Учитывая надежную игру «красных» в обороне, то в данной игре рискнем поставить на «сухую» викторию гостей.

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    «Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Красные» обыграют новичка «всухую»
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