В 6-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 19:30 по мск. «Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где в регулярном этапе финишировал на третьей строчке и пробился в плей-офф повышения.

Там лондонская команда в полуфинале по сумме двух встреч оказалась сильней «Борнмута», а в финальном поединке справилась с «Суонси» 2:0.

К данной игре «пчелы» подходят после крупной победы над «Олдхэмом» в Кубке лиги со счетом 7:0, а в минувшем туре первенства они обыграли на выезде «Вулверхэмптон» 2:0 и идут в середине турнирной таблицы с 8 очками.

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Из всех семи официальных матчей этого сезона «Брентфорд» проиграл только один и одержал четыре победы, а дома он выиграл три из четырех матчей и в каждом победном поединке забивал минимум два гола.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в предыдущем розыгрыше английской Премьер-лиги с трудом стал третьим, а в текущем чемпионате стартовал успешно, и идет в лидерской группе.

В текущем чемпионате мерсисайдская команда потеряла очки только в домашнем матче с «Челси», который завершился миром 1:1, а в остальных четырех они добивались викторий, ни разу не пропустив в этих играх.

Так в прошлом туре «красные» на своем поле разгромили «Кристал Пэлас» 3:0. Накануне же клуб в рамках Кубка лиги обыграл в гостях «Норвич» 3:0.

С учетом прошлого сезона «Ливерпуль» выиграл девять из десяти последних поединков в Премьер-лиге и не проигрывает уже 15 матчей подряд, выиграв 12 из них.

В Премьер-лиге эти команды друг с другом никогда не играли.

Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Ливерпуль»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.60.

На викторию «Брентфорда» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.58.

Учитывая надежную игру «красных» в обороне, то в данной игре рискнем поставить на «сухую» викторию гостей.