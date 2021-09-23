ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию? Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол
  • 06:45
    • «Миннесота» подписала новый контракт с Капризовым
  • 23:41
    • «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
  • 21:47
    • «Спартак» с крупным счетом проиграл «Авангарду»
  • 16:17
    • «Не набрал форму». Дзюба отказался от приглашения в сборную на ближайшие матчи
  • 21:16
    • «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне
    Все новости спорта

    Вернется ли «Рома» на победный путь?

    «Рома» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Серия А, 23 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» потеряла лидерство в прошлом туре
    «Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Сентября 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    До прошлого тура команда Жозе Моуринью возглавила турнирную таблицу. «Рома» в этих трех матчах забила девять мячей.

    В предыдущем туре чемпионата команда сумела переиграть «Сассуоло» (2:1). После того «Волки» блесунли в Лиге конференций, разгромив софийский ЦСКА (5:1).

    Тем не менее, в прошлом туре чемпионата Италии «джаллоросси» потерпели поражение, уступив «Вероне» (2:3) на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    Таким образом, коллектив занимает пятое место с отставанием в четыре балла от лидера «Интера». Победа гарантированно выведет его в топ-4.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону еврокубков. Вот только фриуланцам для этого может банально не хватить класса.

    На текущий момент в активе у «Зебр» семь очков после четырех сыгранных матчей. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

  • Рейтинг топ-5 европейских лиг
  • Какой чемпионат самый сильный?
  • 08/09/2021

    • В позапрошлом туре «Удинезе» добыл победу. На выезде минимально была обыграна скромная «Специя» (1:0).

    Тем не менее, в предыдущем матче Серии А «бьянконери» потерпели разгром от «Наполи» (0:4), хотя играли на своем поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Динамо Барнаул — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легион-Динамо — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ленинградец — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайрат Москва — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Знамя Ногинск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саранск — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Салернитана — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Чайка — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Рома» на победный путь?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры