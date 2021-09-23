«Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

До прошлого тура команда Жозе Моуринью возглавила турнирную таблицу. «Рома» в этих трех матчах забила девять мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда сумела переиграть «Сассуоло» (2:1). После того «Волки» блесунли в Лиге конференций, разгромив софийский ЦСКА (5:1).

Тем не менее, в прошлом туре чемпионата Италии «джаллоросси» потерпели поражение, уступив «Вероне» (2:3) на выезде.

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Таким образом, коллектив занимает пятое место с отставанием в четыре балла от лидера «Интера». Победа гарантированно выведет его в топ-4.

«Удинезе»

«Удинезе» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону еврокубков. Вот только фриуланцам для этого может банально не хватить класса.

На текущий момент в активе у «Зебр» семь очков после четырех сыгранных матчей. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В позапрошлом туре «Удинезе» добыл победу. На выезде минимально была обыграна скромная «Специя» (1:0).

Тем не менее, в предыдущем матче Серии А «бьянконери» потерпели разгром от «Наполи» (0:4), хотя играли на своем поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,10.