Во вторник, 21 сентября, «Манчестер Сити» примет «Уиком Уондерерс» в матче третьего круга Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 21:45 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «Уиком Уондерерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», для которого этот матч станет первым в Кубке лиги, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 10 очков в пяти сыгранных турах.

Подопечные Пепа Гвардиолы уступили «Тоттенхэму» (0:1), обыграли «Норвич» (5:0), «Арсенал» (5:0) и «Лестер» (1:0), а также разошлись миром с «Саутгемптоном» (0:0).

На групповом этапе Лиги чемпионов «горожане» успели победить «РБ Лейпциг» (6:3), а вот в Суперкубке Англии они проиграли «Лестеру» (0:1).

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За «Манчестер Сити» пока не готовы играть Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Джон Стоунз, Закари Штеффен и Лиэм Делап.

«Уиком»

«Уиком» с трудом прошел два раунда в Кубке лиги, когда одолел «Эксетер Сити» (0:0, 4:3 — по пенальти) и «Стивенидж» (2:2, 5:3 — по пенальти).

«Уондерерс» выступают в первой английской лиге (третий по силе дивизион), где занимают пятое место в турнирной таблице с 14 баллами после семи встреч.

Если говорить о сентябрьских матчах, то команда Гарета Эйнсуорта уступила «Сандерленду» (1:3), поделила очки с «Оксфорд Юнайтед» (0:0) и переиграла «Чарльтон» (2:1).

Ближайшую игру рискует пропустить полузащитник «Уикома» Мэтт Блумфилд.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.04, победа «Уикома» — 27.00, ничья — 10.00.

Глупо сравнивать силы команд, которые выступают в разных дивизионах и имеют в своем распоряжении футболистов разного уровня.

Очевидно, что «горожане» добьются победы, и сделают это уверенно, даже если проведут ротацию состава, тем более что им на руку сыграет поддержка трибун.

«Уиком» и так со скрипом прошел два раунда, так что свою задачу на этот турнир уже выполнил. Наш прогноз и ставка — «индивидуальный тотал "Манчестер Сити" больше 3,5» за 1.84.

Альтернативный вариант — «победа "Манчестер Сити" с форой -3» за 1.71.