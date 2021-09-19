«Арсенал» получил импульс перед дерби с «Тоттенхэмом»

В пятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» победил «Бернли» (1:0) на выезде. Публикуем комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» проявил редкую для себя стойкость

«Учитывая печаль и мрак, охватившие "Арсенал" в первый месяц сезона, стоит полагать, что в данный момент Микель Артета счастлив одержать победу любым способом. Полностью ли меняют это мрачное чувство среди болельщиков "Канониров" результаты матчей против "Бернли" и "Норвича" — двух команд без побед в этом сезоне? Возможно, нет. Не выглядит убедительным и выступление команды», — пишет на страницах The Guardian Аарон Бауэр.

«Но в середине второго тайма был момент, когда шумные фанаты "Бернли" начали гнать любимцев вперед, и хозяева бросили все свои силы против подопечных Артеты, когда было впору задаваться вопросом, когда, а не если, гости рухнут под их давлением и не смогут одержать две победы на выезде кряду в рамках АПЛ. Тем не менее, в немалой степени благодаря великолепному выступлению Габриэла в обороне, они держались и выстояли».

«Бернли» рискует вылететь из-за беззубой атаки

«С учетом его долгосрочного контракта, у [наставника "Бернли" Шона] Дайча есть зеленый свет, чтобы сделать все то, что, как он надеется, теперь станет обычным стабильным сезоном на "Терф Мур". Однако с каждым годом задача усложняется, поскольку такие клубы, как "Лидс" и "Астон Вилла", обладающие значительно превосходящими ресурсами, вернулись в элиту», — рассуждает в материале BBC Саймон Стоун.

«И снова кажется, что "Бернли" не хватает мощи в нападении. Ударный дуэт Эшли Барнс и Крис Вуд забили всего по одному голу в шести матчах во всех соревнованиях, и хозяевам так и не удалось проявить себя так, будто они прогрессируют после ужасного показателя в 16 голов в последних 22 домашних матчах лиги».

Эдегор сделал разницу в пользу «Арсенала»

«Есть определенный класс, которого можно ожидать от атакующего полузащитника, подписанного за 30 млн фунтов у "Реала". Такая сумма, выплачиваемая такому клубу, эквивалентна качественному футбольному ориентиру, и Мартин Эдегор показал, почему его сочли достойным этих вложений, когда произвел убийственный удар со штрафного, который способен выполнить только игрок высочайшего технического мастерства.

Действия плеймейкера "Арсенала" в первом тайме сделали разницу между двумя командами в захватывающем и напряженном матче», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Дин.

«Кларетовые могут считать, что их периоды длительного давления заслуживают большего, и с этим трудно спорить, но команде Дайча в конечном итоге не хватало точности в атаке, необходимой для того, чтобы сломить своих оппонентов.

Две победы лондонцев кряду без пропущенных мячей один за другим помогают изменить настроение в клубе. Они по-прежнему не играют в свой легкий атакующий футбол, но им удалось выдержать испытание физически сильного "Бернли", а в лице [вратаря] Аарона Рамсдейла и [защитника] Габриэла у них было еще двое героев матча».

Партей и Габриэл начали доказывать свою пользу

«Было ожидание, что подписанный за 50 млн фунтов Бен Уайт улучшит защиту "Арсенала" одним своим присутствием, но в победе над "Бернли" главная заслуга его партнера в центре обороны Габриэла. Тем, что босс "Канониров" Микель Артета выставил четверку защитников, он выразил уверенность в Уайте и Габриэле, тогда как Томас Партей был единственным волнорезом в полузащите при схеме 4–3-3», — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Всего пятью днями ранее наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес решил сыграть с тремя центрбеками, чтобы противостоять подходу соперника с длинными забросами, и Артета мог легко последовать его примеру, учитывая его прежнюю склонность защищать свою команду таким образом.

Но его вера, особенно в Габриэла, была вознаграждена: великолепный удар Мартина Эдегора со штрафного на 30-й минуте положил конец упорной борьбе, что принесло "Арсеналу" две победы кряду и настоящий импульс перед дерби с "Тоттенхэмом" на следующих выходных».