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    «Малыши» продлят свою удачную серию

    «Дюнкерк» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат Франции, 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дюнкерк» — «Тулуза»
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    Игрок «Тулузы»
    Во вторник, 21 сентября, в рамках 9-го тура второго французского дивизиона «Дюнкерк» на своем поле примет «Тулузу». Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. «Дюнкерк» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дюнкерк»

    «Дюнкерк» в прошлом сезоне с большим трудом отстоял свое право играть в Лиге 2. Коллектив опередил опасную зону только по разнице мячей.

    По итогам восьми туров текущего первенства «северяне» находятся в зоне вылета, еще не добиваясь побед в текущем чемпионате. На их счету три ничьи и пять фиаско.

    В минувшем туре коллектив уступил в выездной встрече «Дижону» со счетом 0:2, а перед этим он дважды подряд расписал мировые, поочередно поделив очки с «Родезом» 2:2 на выезде и с «Нанси» 0:0 в родных стенах.

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    С учетом прошлого сезона у «Дюнкерка» только одна победа в рамках Лиги 2. Еще в этот период команда потерпела семь неудач и столько же раз играла вничью.

    «Тулуза»

    В прошлом сезоне «Тулуза» боролась за выход в Лигу 1, но, заняв третье место, проиграла в стыковых матчах «Нанту».

    На текущий же момент «фиалки» лидируют в чемпионате второго французского дивизиона, набрав за восемь туров 20 очков из 24 возможных.

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    • Стартовали «малыши» с ничьей в матче с «Аяччо» 2:2, затем они одержали пять побед в пяти следующих матчах с общим счетом 11:2. Потом была гостевая ничья с «Гавром» 1:1 и домашняя виктория над «Греноблем» 4:1.

    Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Тулузы» в Лиге 2 составляет уже 13 матчей — девять побед и четыре ничьи.

    В минувшем сезоне «Тулуза» в играх с «Дюнкерком» набрала лишь очко, проиграв 0:1 дома и расписав гостевую мировую со счетом 3:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тулузы» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Дюнкерка» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.62.

    «Тулуза» набрала замечательную форму и наверняка продлит свою удачную серию, обыграв в гостях одного из аутсайдеров. Наша ставка — П2.

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    «Дюнкерк» — «Тулуза»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. «Малыши» продлят свою удачную серию
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