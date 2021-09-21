Во вторник, 21 сентября, в рамках 9-го тура второго французского дивизиона «Дюнкерк» на своем поле примет «Тулузу». Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. «Дюнкерк» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дюнкерк»

«Дюнкерк» в прошлом сезоне с большим трудом отстоял свое право играть в Лиге 2. Коллектив опередил опасную зону только по разнице мячей.

По итогам восьми туров текущего первенства «северяне» находятся в зоне вылета, еще не добиваясь побед в текущем чемпионате. На их счету три ничьи и пять фиаско.

В минувшем туре коллектив уступил в выездной встрече «Дижону» со счетом 0:2, а перед этим он дважды подряд расписал мировые, поочередно поделив очки с «Родезом» 2:2 на выезде и с «Нанси» 0:0 в родных стенах.

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С учетом прошлого сезона у «Дюнкерка» только одна победа в рамках Лиги 2. Еще в этот период команда потерпела семь неудач и столько же раз играла вничью.

«Тулуза»

В прошлом сезоне «Тулуза» боролась за выход в Лигу 1, но, заняв третье место, проиграла в стыковых матчах «Нанту».

На текущий же момент «фиалки» лидируют в чемпионате второго французского дивизиона, набрав за восемь туров 20 очков из 24 возможных.

Стартовали «малыши» с ничьей в матче с «Аяччо» 2:2, затем они одержали пять побед в пяти следующих матчах с общим счетом 11:2. Потом была гостевая ничья с «Гавром» 1:1 и домашняя виктория над «Греноблем» 4:1.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Тулузы» в Лиге 2 составляет уже 13 матчей — девять побед и четыре ничьи.

В минувшем сезоне «Тулуза» в играх с «Дюнкерком» набрала лишь очко, проиграв 0:1 дома и расписав гостевую мировую со счетом 3:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тулузы» предлагают — 1.85.

На викторию «Дюнкерка» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.62.

«Тулуза» набрала замечательную форму и наверняка продлит свою удачную серию, обыграв в гостях одного из аутсайдеров. Наша ставка — П2.