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    Все новости спорта

    Отправит ли ЦСКА в отставку Руя Виторию?

    ЦСКА — «Спартак». Ставка (к. 2.30) и ставки на чемпионат России 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    Руй Витория
    Московский ЦСКА встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Сентября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Армейцы начали новый сезон с домашней победы над «Уфой» (1:0), но затем со счетом 1:2 уступили сначала «Локомотиву» дома, а потом «Динамо» в гостях.

    Слухи о возможной отставке Березуцкого сняли выездная победа над «Ростовом» (3:1) и домашняя виктория над «Ахматом» (2:0).

    Перед международной паузой ЦСКА в Петербурге уступил «Зениту» (0:1), а в последнем матче, уже продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, поделил очки с «Арсеналом» в Туле — 2:2.

    Все прогнозы на РПЛ

    После 7-го тура РПЛ ЦСКА с 10 очками на 9-м месте. Разница мячей 10-8. Под вопросом участие в матче Заболотного и Фернандеса. Не сыграют Мухин, Фукс, Магнуссон.

    «Спартак»

    В августе в чемпионате России «Спартак» дома одолел «Урал» со счетом 1:0, но потерял очки на выезде в Тулу, сыграв с местным «Арсеналом» 1:1.

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  • 15/09/2021

    • Август москвичи завершили домашним поражением от «Сочи» (1:2), а после международного перерыва на своем поле победили «Химки» (3:1).

    В последнем матче красно-белые в матче Лиги Европы уступили на своем поле польской «Легии», пропустив единственный мяч на последних минутах — 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 10 очками после 7 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 8-7. Не сыграют травмированные Зобнин, Мелкадзе и Маслов, а также дисквалифицированный Соболев.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.90.

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    В прошлом сезоне ЦСКА победил дома со счетом 3:1. но проиграл в гостях 0:1. На «ВЭБ Арене» армейцы в 5 последних матчах 3 раза победили «Спартак» и лишь раз проиграли.

    Обе команды понесли потери, но «Спартаку» после неудачи в еврокубках нужно побеждать в дерби любой ценой. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.68 и Голы в обоих таймах за 1.70.

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    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на футбол. Отправит ли ЦСКА в отставку Руя Виторию?
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