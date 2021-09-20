Московский ЦСКА встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Армейцы начали новый сезон с домашней победы над «Уфой» (1:0), но затем со счетом 1:2 уступили сначала «Локомотиву» дома, а потом «Динамо» в гостях.

Слухи о возможной отставке Березуцкого сняли выездная победа над «Ростовом» (3:1) и домашняя виктория над «Ахматом» (2:0).

Перед международной паузой ЦСКА в Петербурге уступил «Зениту» (0:1), а в последнем матче, уже продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, поделил очки с «Арсеналом» в Туле — 2:2.

Все прогнозы на РПЛ

После 7-го тура РПЛ ЦСКА с 10 очками на 9-м месте. Разница мячей 10-8. Под вопросом участие в матче Заболотного и Фернандеса. Не сыграют Мухин, Фукс, Магнуссон.

«Спартак»

В августе в чемпионате России «Спартак» дома одолел «Урал» со счетом 1:0, но потерял очки на выезде в Тулу, сыграв с местным «Арсеналом» 1:1.

Август москвичи завершили домашним поражением от «Сочи» (1:2), а после международного перерыва на своем поле победили «Химки» (3:1).

В последнем матче красно-белые в матче Лиги Европы уступили на своем поле польской «Легии», пропустив единственный мяч на последних минутах — 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 10 очками после 7 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 8-7. Не сыграют травмированные Зобнин, Мелкадзе и Маслов, а также дисквалифицированный Соболев.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.90.

В прошлом сезоне ЦСКА победил дома со счетом 3:1. но проиграл в гостях 0:1. На «ВЭБ Арене» армейцы в 5 последних матчах 3 раза победили «Спартак» и лишь раз проиграли.

Обе команды понесли потери, но «Спартаку» после неудачи в еврокубках нужно побеждать в дерби любой ценой. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет .