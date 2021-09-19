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    Столкнется ли МЮ с проблемами в Лондоне?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбол, АПЛ, 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    Криштиану Роналду
    В поединке 5 тура английской Премьер-лиги встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе». Начало в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Сентября 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    После четырех туров «Вест Хэм» занимает восьмое место в турнирной таблице. У него на счету 8 очков, которые были набраны благодаря двум победам и двум ничьим.

    «Молотобойцы» резво начали сезон, обыграв «Ньюкасл» 4:2 и разгромив «Лестер» со счетом 4:1. После этого команда Дэвида Мойеса провела ничейный матч с «Кристал Пэлас» (2:2) и разошлась нулевой ничьей с «Саутгемптоном».

    В нынешнем сезоне «Вест Хэм» выступает в Лиге Европы. В первом туре групповой стадии коллектив обыграл загребское «Динамо» со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли точные удары Майкла Антонио и Деклана Райса.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» вышли в лидеры чемпионата Англии, набрав 10 очков. Они ведут плотную борьбу за лидерство с «Челси», «Ливерпулем» и «Эвертоном», которые имеют те же 10 пунктов. Однако коллектив Уле-Гуннара Сульшера имеет лучшую разницу голов — 11 забитых и 3 пропущенных.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 4 матчей турнира. Команда стартовала с разгрома «Лидса» (5:1). После этого была ничья с «Саутгемптоном» (1:1). В прошлых двух турах МЮ набрал 6 пунктов благодаря победам над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ньюкаслом» (4:1).

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  • 13/09/2021

    • Нельзя не отметить провал «Ман Юнайтед» на старте Лиги чемпионов. В первом туре групповой стадии гости сенсационно проиграли 1:2 относительно скромному «Янг Бойз». Все пошло не так после удаления Аарона Ван-Биссаки.

    Сульшер не сможет рассчитывать на Эдинсона Кавани, Маркуса Рэшфорда, Алекса Теллеса и Скотта Мактомини.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры расставили коэффициенты следующим образом: на победу «Вест Хэма» дают 4.70, ничья выставлена за 3.80, а на победу «Ман Юнайтед» можно поставить с коэффициентом 1.79.

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    «Вест Хэм» такой коллектив, который может доставить проблем даже гранду. Подопечные Дэвида Мойеса в последнее время очень стабильно выступают и без забитых голов с поля уходят редко.

    МЮ, как оказывается, может неприятно удивлять, поэтому мы предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.70.

    МЮ выигрывал первый тайм в двух последних поединках, но делал это с трудом. «Вест Хэм» на своем поле сделает все, чтобы сдержать соперника. Учитывая, что хозяева не пропускали в первом тайме 4 матча подряд, можно заиграть ставку «МЮ не забьет в первом тайме» за 2.05.

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Столкнется ли МЮ с проблемами в Лондоне?
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