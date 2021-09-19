В поединке 5 тура английской Премьер-лиги встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе». Начало в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

После четырех туров «Вест Хэм» занимает восьмое место в турнирной таблице. У него на счету 8 очков, которые были набраны благодаря двум победам и двум ничьим.

«Молотобойцы» резво начали сезон, обыграв «Ньюкасл» 4:2 и разгромив «Лестер» со счетом 4:1. После этого команда Дэвида Мойеса провела ничейный матч с «Кристал Пэлас» (2:2) и разошлась нулевой ничьей с «Саутгемптоном».

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» выступает в Лиге Европы. В первом туре групповой стадии коллектив обыграл загребское «Динамо» со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли точные удары Майкла Антонио и Деклана Райса.

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«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» вышли в лидеры чемпионата Англии, набрав 10 очков. Они ведут плотную борьбу за лидерство с «Челси», «Ливерпулем» и «Эвертоном», которые имеют те же 10 пунктов. Однако коллектив Уле-Гуннара Сульшера имеет лучшую разницу голов — 11 забитых и 3 пропущенных.

«Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 4 матчей турнира. Команда стартовала с разгрома «Лидса» (5:1). После этого была ничья с «Саутгемптоном» (1:1). В прошлых двух турах МЮ набрал 6 пунктов благодаря победам над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ньюкаслом» (4:1).

Нельзя не отметить провал «Ман Юнайтед» на старте Лиги чемпионов. В первом туре групповой стадии гости сенсационно проиграли 1:2 относительно скромному «Янг Бойз». Все пошло не так после удаления Аарона Ван-Биссаки.

Сульшер не сможет рассчитывать на Эдинсона Кавани, Маркуса Рэшфорда, Алекса Теллеса и Скотта Мактомини.

Прогноз и ставка

Букмекеры расставили коэффициенты следующим образом: на победу «Вест Хэма» дают 4.70, ничья выставлена за 3.80, а на победу «Ман Юнайтед» можно поставить с коэффициентом 1.79.

«Вест Хэм» такой коллектив, который может доставить проблем даже гранду. Подопечные Дэвида Мойеса в последнее время очень стабильно выступают и без забитых голов с поля уходят редко.

МЮ, как оказывается, может неприятно удивлять, поэтому мы предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.70.