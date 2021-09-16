«Слован»
Словацкий клуб не осилил квалификацию Лиги чемпионов, слившись швейцарскому «Янг Бойз» еще на стадии четвертьфинала (2:3).
После этого «Слован» попал на команду «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара в полуфинальном квалифай-раунде ЛЕ. По сумме двух встреч бело-голубые победили со счетом 4:2.
В заключительной части квалификации парни Владимира Вайсса не сумели пройти «Олимпиакос», уступив с общим счетом 2:5.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате страны «Слован» успел поучаствовать в шести играх, в ходе которых он набрал 16 очков, что позволяет быть лидером. На сегодня у клуба серия из пяти матчей без поражений.
«Копенгаген»
«Копенгаген» принял участие в трех раундах квалификации Лиги конференций. Сперва он не имел ни каких проблем с белорусским «Торпедо-БелАЗ», разгромив его с общим счетом по сумме двух матчей 9:1.
На следующем этапе квалификации данного турнира «Львы» разобрались с болгарским клубом «Локомотив Пловдив», победив 4:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.
Наконец, в третьем круге коллектив легко справился с турецким «Сивасспором»: после гостевой победы 2:1 он разгромил соперника дома — 5:0.
Что касается чемпионата Дании, там столичный коллектив в восьми турах оформил шесть побед при двух ничьих и является лидером. Отметим, что в данном сезоне он еще не знал горечи поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех хозяев поля считает 4,20, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Копенгаген» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.