Словацкий «Слован» Братислава сыграет на своем поле с датским «Копенгагеном» в первом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Слован» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

Словацкий клуб не осилил квалификацию Лиги чемпионов, слившись швейцарскому «Янг Бойз» еще на стадии четвертьфинала (2:3).

После этого «Слован» попал на команду «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара в полуфинальном квалифай-раунде ЛЕ. По сумме двух встреч бело-голубые победили со счетом 4:2.

В заключительной части квалификации парни Владимира Вайсса не сумели пройти «Олимпиакос», уступив с общим счетом 2:5.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате страны «Слован» успел поучаствовать в шести играх, в ходе которых он набрал 16 очков, что позволяет быть лидером. На сегодня у клуба серия из пяти матчей без поражений.

«Копенгаген»

«Копенгаген» принял участие в трех раундах квалификации Лиги конференций. Сперва он не имел ни каких проблем с белорусским «Торпедо-БелАЗ», разгромив его с общим счетом по сумме двух матчей 9:1.

На следующем этапе квалификации данного турнира «Львы» разобрались с болгарским клубом «Локомотив Пловдив», победив 4:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Наконец, в третьем круге коллектив легко справился с турецким «Сивасспором»: после гостевой победы 2:1 он разгромил соперника дома — 5:0.

Что касается чемпионата Дании, там столичный коллектив в восьми турах оформил шесть побед при двух ничьих и является лидером. Отметим, что в данном сезоне он еще не знал горечи поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех хозяев поля считает 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Копенгаген» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.