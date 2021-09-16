ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество РодригоТяжелейший старт. «Интер» никак не заслужил поражения
  • 19:24
    • «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы
  • 00:07
    • «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A
  • 23:58
    • «Атлетико» и «Порту» голов не забили
  • 23:58
    • Гол Родриго принес «Реалу» победу над «Интером»
  • 23:53
    • ПСЖ не смог обыграть «Брюгге»
  • 23:53
    • «Ливерпуль» одолел «Милан» в ЛЧ, Салах не забил пенальти
  • 21:44
    • Гол Холланда помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Стамбуле
    Все новости спорта

    Лидер Словакии против лидера Дании

    «Слован» — «Копенгаген». Прогноз (к. 2.25) и ставки на Лигу конференций 16 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Слован Братислава Прогнозы на Копенгаген
    Прогноз и ставки на «Слован» — «Копенгаген»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Копенгаген» — фаворит матча
    Словацкий «Слован» Братислава сыграет на своем поле с датским «Копенгагеном» в первом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Слован» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Слован»

    Словацкий клуб не осилил квалификацию Лиги чемпионов, слившись швейцарскому «Янг Бойз» еще на стадии четвертьфинала (2:3).

    После этого «Слован» попал на команду «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара в полуфинальном квалифай-раунде ЛЕ. По сумме двух встреч бело-голубые победили со счетом 4:2.

    В заключительной части квалификации парни Владимира Вайсса не сумели пройти «Олимпиакос», уступив с общим счетом 2:5.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате страны «Слован» успел поучаствовать в шести играх, в ходе которых он набрал 16 очков, что позволяет быть лидером. На сегодня у клуба серия из пяти матчей без поражений.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» принял участие в трех раундах квалификации Лиги конференций. Сперва он не имел ни каких проблем с белорусским «Торпедо-БелАЗ», разгромив его с общим счетом по сумме двух матчей 9:1.

    На следующем этапе квалификации данного турнира «Львы» разобрались с болгарским клубом «Локомотив Пловдив», победив 4:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы
  • У кого наибольшие шансы?
  • Сегодня

    • Наконец, в третьем круге коллектив легко справился с турецким «Сивасспором»: после гостевой победы 2:1 он разгромил соперника дома — 5:0.

    Что касается чемпионата Дании, там столичный коллектив в восьми турах оформил шесть побед при двух ничьих и является лидером. Отметим, что в данном сезоне он еще не знал горечи поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех хозяев поля считает 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Копенгаген» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кайрат — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.16
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Мура — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Славия — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Ренн — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.40
  • Прогноз на матч Линкольн Ред Импс — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Галатасарай — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Слован» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Лидер Словакии против лидера Дании
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры