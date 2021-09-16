«Айнтрахт» будет принимать «Фенербахче» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет во Франкфурте. Начало встречи — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Франкфурт

«Айнтрахт» получил прямую путевку в Лигу Европы, заняв пятое место в прошлом сезоне Бунделиги. Так что команде не приходилось проходить еврокубковую квалификацию.

В новом сезоне «Айнтрахт» провел пять матчей и не смог выиграть ни разу. Команда вылетела из Кубка Германии, уступив «Вальдхофу» (0:2), а затем набрала 3 очка в четырех играх Бундеслиги.

После разгрома от «Боруссии» Дортмунд (2:5) клуб из Франкфурта сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0), «Арминией» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

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В таблице Бундеслиги «Айнтрахт» расположился у самой зоны вылета — на 15-й позиции.

«Фенербахче»

«Фенербахче» в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Турции. Команда стартовала в еврокубках в квалификации Лиги Европы.

Для попадания в групповой этап «Фенербахче» нужно было пройти один отборочный раунд, и команде удалось дважды обыграть финский ХИК — 1:0 и 5:2.

В чемпионате Турции «Фенербахче» после четырех туров идет без поражений: три победы и одна ничья. После паузы на матчи сборных «канарейки» как раз сыграли вничью — 1:1 против «Сивасспора».

Набрав 10 очков, «Фенербахче» занимает третье место в таблице чемпионата Турции.

Прогноз и ставка

На победу «Айнтрахта» букмекерами дается коэффициент 1,71, на ничью — 4,10, а на «Фенербахче» — 4,80.

«Айнтрахт» находится далеко не в лучшей форме на старте сезона, и фактор домашнего поля может не особо помочь немецкому клубу. Ставим на то, что гости увезут очки.

Прогноз и ставка на матч — «Фенербахче» не проиграет с коэффициентом 2,21.