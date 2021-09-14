«Челси» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонцы с приобретением Ромелу Лукаку наверняка станут сильнее. Как минимум, игра команды в атаке будет более вариативной.

Вот только в матче с «Зенитом» лондонцы не смогут сыграть в оптимальном сочетании. Травмирован Кристиан Пулишич.

В АПЛ «Челси» добыл очередную победу. Дома команда Томаса Тухеля разгромила «Астон Виллу» (3:0), и теперь в активе у лондонцев 10 очков после 4 туров.

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Помимо Пулишича в команде Тухеля может случиться еще одна кадровая потеря. Пока есть сомнения, сможет ли принять участие в матче Нголо Канте.

«Зенит»

В своем чемпионате зенитовцы традиционно лидируют. Команда Сергея Семака — явный кандидат номер один на чемпионский титул.

Минувший тур РПЛ «Зенит» вновь провел ударно. Дома питерцы играючи расправились с «Ахматом» (3:1).

Мотивация питерцев на матчи Лиги чемпионов запредельная. Все помнят позорное выступление в прошлом сезоне, после чего вполне могли случиться перемены на тренерском мостике.

Вот только сможет ли «Зенит» рассчитывать на очки в Лондоне?! Особенно если учесть, что команда Тухеля обладает высочайшим атакующим потенциалом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.13, на ничью за 9.20, а на «Зенит» — за 22.00.

Лондонцы явно постараются начать групповой турнир ударно .

Питерцы рассчитывают взять хотя бы один балл, поэтому, несомненно, будут искать свой шанс на контратаках.

Команда Тухеля уже вкатилась в сезон, к тому же имеет в своем составе мастеров мирового уровня.

Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.33. Для остальных — более умеренный прогноз.