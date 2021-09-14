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    «Челси» с «Зенитом» будут забивать во втором тайме?

    «Челси» — «Зенит». Дерзкая ставка за 4.33 на матч Лиги чемпионов 14 сентября 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    «Челси» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 14 Сентября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 15.00
  • Ставка!
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    «Челси»

    Лондонцы с приобретением Ромелу Лукаку наверняка станут сильнее. Как минимум, игра команды в атаке будет более вариативной.

    Вот только в матче с «Зенитом» лондонцы не смогут сыграть в оптимальном сочетании. Травмирован Кристиан Пулишич.

    В АПЛ «Челси» добыл очередную победу. Дома команда Томаса Тухеля разгромила «Астон Виллу» (3:0), и теперь в активе у лондонцев 10 очков после 4 туров.

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    Помимо Пулишича в команде Тухеля может случиться еще одна кадровая потеря. Пока есть сомнения, сможет ли принять участие в матче Нголо Канте.

    «Зенит»

    В своем чемпионате зенитовцы традиционно лидируют. Команда Сергея Семака — явный кандидат номер один на чемпионский титул.

    Минувший тур РПЛ «Зенит» вновь провел ударно. Дома питерцы играючи расправились с «Ахматом» (3:1).

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    • Мотивация питерцев на матчи Лиги чемпионов запредельная. Все помнят позорное выступление в прошлом сезоне, после чего вполне могли случиться перемены на тренерском мостике.

    Вот только сможет ли «Зенит» рассчитывать на очки в Лондоне?! Особенно если учесть, что команда Тухеля обладает высочайшим атакующим потенциалом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.13, на ничью за 9.20, а на «Зенит» — за 22.00.

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    Лондонцы явно постараются начать групповой турнир ударно.

    Питерцы рассчитывают взять хотя бы один балл, поэтому, несомненно, будут искать свой шанс на контратаках.

    Команда Тухеля уже вкатилась в сезон, к тому же имеет в своем составе мастеров мирового уровня.

    Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.33. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Зенит»: прогноз, ставка (4.33), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» с «Зенитом» будут забивать во втором тайме?
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