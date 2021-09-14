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    «Челси» — «Зенит». Прогноз (к. 1.72) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Зенит»
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    Ромелу Лукаку
    14 сентября в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Зенитом» на стадионе «Стэмфорд Бридж». Игра начнется в 22:00 по мск. «Челси» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 14 Сентября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.60
  • 2
  • 15.00
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» Томаса Тухеля отлично завершил прошлый сезон. Команда под руководством немецкого наставника вышла в финал Лиги чемпионов, изначально не являясь кандидатом.

    В финале ЛЧ «аристократы» встретились с «Манчестер Сити». Победить удалось благодаря одному голу, который был забит на 42 минуте Каем Хаверцом.

    В нынешнем сезоне хозяева взяли Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти «Вильярреал». Так что в новом розыгрыше ЛЧ «синие» могут по праву считаться одними из фаворитов турнира.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних играх «Челси» победил «Арсенал» 2:0, сыграв вничью с «Ливерпулем» 1:1, а также разгромил «Астон Виллу» 3:0.

    «Зенит»

    «Зенит» в этом сезоне еще не проигрывал. На его счету 8 поединков, 6 из которых он выиграл. Подопечные Сергея Семака лидируют в РПЛ. При этом в ЛЧ у них не очень клеится.

    К примеру, в прошлом сезоне гости набрали одно очко за 6 туров групповой стадии и вылетели.

    В Лиге чемпионов «Зенит» не выигрывал в последних шести матчах. У него было 5 поражений и всего лишь одна ничья. Это при том, что в группе с «сине-бело-голубыми» играли «Брюгге», «Лацио» и «Боруссия» Дортмунд.

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    • Что касается последних матчей этого сезона, то в Лондон команда поедет с серией из двух побед. В РПЛ она победила ЦСКА 1:0 и со счетом 3:1 обыграла «Ахмат».

    Отметим, что в матче должны принять участие Малком и Клаудиньо, которым ранее запретили выступать. В матче с «Ахматом» они были в заявке, так что их выход на игру с «Челси» очень вероятен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не оставляют никаких шансов «Зениту». На «Челси» они дают 1.22, тогда как победа российского коллектива оценена цифрой 14.50. На ничью выставлена котировка 6.70.

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    «Зенит» очень слабо выступил в прошлом групповом этапе Лиги чемпионов. «Челси» — это совсем другого уровня соперник, который выиграл Лигу чемпионов и достаточно солидно смотрится на данном этапе сезона.

    «Аристократы» пропустил всего лишь один мяч за 4 матча, а три последние победы команда одержала всухую. Оборона Тухеля выглядит очень надежно, ну а «Зенит» иногда сталкивается с проблемами даже в РПЛ.

    К примеру, как это было в недавнем матче с «Уфой» (1:1). Предлагаем поставить на сухую победу «Челси» с коэффициентом 1.72.

    Также можно заиграть ставку на тотал «Челси». У хозяев сейчас очень сильная атакующая линия. Чего только стоит Ромелу Лукаку. Мы предлагаем обратить внимание на вариант «ИТ1 больше 2.5» за 2.12.

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    «Челси» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. «Зениту» ничего не светит?
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