«Челси»
«Челси» Томаса Тухеля отлично завершил прошлый сезон. Команда под руководством немецкого наставника вышла в финал Лиги чемпионов, изначально не являясь кандидатом.
В финале ЛЧ «аристократы» встретились с «Манчестер Сити». Победить удалось благодаря одному голу, который был забит на 42 минуте Каем Хаверцом.
В нынешнем сезоне хозяева взяли Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти «Вильярреал». Так что в новом розыгрыше ЛЧ «синие» могут по праву считаться одними из фаворитов турнира.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В последних играх «Челси» победил «Арсенал» 2:0, сыграв вничью с «Ливерпулем» 1:1, а также разгромил «Астон Виллу» 3:0.
«Зенит»
«Зенит» в этом сезоне еще не проигрывал. На его счету 8 поединков, 6 из которых он выиграл. Подопечные Сергея Семака лидируют в РПЛ. При этом в ЛЧ у них не очень клеится.
К примеру, в прошлом сезоне гости набрали одно очко за 6 туров групповой стадии и вылетели.
В Лиге чемпионов «Зенит» не выигрывал в последних шести матчах. У него было 5 поражений и всего лишь одна ничья. Это при том, что в группе с «сине-бело-голубыми» играли «Брюгге», «Лацио» и «Боруссия» Дортмунд.
Что касается последних матчей этого сезона, то в Лондон команда поедет с серией из двух побед. В РПЛ она победила ЦСКА 1:0 и со счетом 3:1 обыграла «Ахмат».
Отметим, что в матче должны принять участие Малком и Клаудиньо, которым ранее запретили выступать. В матче с «Ахматом» они были в заявке, так что их выход на игру с «Челси» очень вероятен.
Прогноз и ставка
Букмекеры не оставляют никаких шансов «Зениту». На «Челси» они дают 1.22, тогда как победа российского коллектива оценена цифрой 14.50. На ничью выставлена котировка 6.70.
«Зенит» очень
«Аристократы» пропустил всего лишь один мяч за 4 матча, а три последние победы команда одержала всухую. Оборона Тухеля выглядит очень надежно, ну а «Зенит»
К примеру, как это было в недавнем матче с «Уфой» (1:1). Предлагаем поставить на сухую победу «Челси» с коэффициентом 1.72.
Также можно заиграть ставку на тотал «Челси». У хозяев сейчас очень сильная атакующая линия. Чего только стоит Ромелу Лукаку. Мы предлагаем обратить внимание на вариант «ИТ1 больше 2.5» за 2.12.