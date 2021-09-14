«Челси» — «Зенит»: на что ставят?

Матч вызывает большой интерес у любителей делать ставки, хотя, согласно котировкам букмекеров, исход матча предрешён: 1.15 на победу «Челси» и аж в районе 20 — на победу «Зенита».
Но на что же ставят? Этот вопрос LiveSport.Ru задал букмекерской конторе Олимпбет, и вот что нам ответили.
В основных исходах 87% игроков сделали ставку на победу «Челси» (даже несмотря на ничтожный кэф) и только 1,31% — на «Зенит».
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По суммам ставок цифры еще более наглядные: 95% «зарядили» на лондонцев.
От общего количества ставок на матч «Челси» — «Зенит» самыми популярными оказались (с учётом того, что один игрок может сделать неограниченной число ставок): на победу «Челси» —
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Самые популярные исходы (от общего количества):
— Победа Зенит — 26.09%
— Победа Челси — 14.9%
— Ничья — 7.45%
— Победа Челси с форой (-2) — 6.83%
— Победа Челси с форой (-1.5) — 3.72%
Самые популярные исходы (от общей суммы):
— Победа Челси — 26.9%
— Победа Челси с форой (-1.5) — 15.85%
— Победа Челси с форой (-2) — 9.94%
— Индивидуальный тотал Челси (2) Бол — 8.81%
— Победа Зенит с форой (3) — 7.33%
Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на матч «Челси» — «Зенит» с коэффициентом 1.72.