«Челси» — «Зенит»: на что ставят?

14 сентября питерскийначнет выступления в Лиге чемпионов сезона 2021/22 матчем в Лондоне против. Старт — в 22:00 по Москве.

Матч вызывает большой интерес у любителей делать ставки, хотя, согласно котировкам букмекеров, исход матча предрешён: 1.15 на победу «Челси» и аж в районе 20 — на победу «Зенита».

Но на что же ставят? Этот вопрос LiveSport.Ru задал букмекерской конторе Олимпбет, и вот что нам ответили.

В основных исходах 87% игроков сделали ставку на победу «Челси» (даже несмотря на ничтожный кэф) и только 1,31% — на «Зенит».

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По суммам ставок цифры еще более наглядные: 95% «зарядили» на лондонцев.

От общего количества ставок на матч «Челси» — «Зенит» самыми популярными оказались (с учётом того, что один игрок может сделать неограниченной число ставок): на победу «Челси» — 45% , на ИТ1 больше 1,5 — 9%, на ИТ1 больше 2,5 — 6%? на ТБ 2,5 — 5% и победа «Челси» с форой -1,5 — 5%.

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Самые популярные исходы (от общего количества):

— Победа Зенит — 26.09%

— Победа Челси — 14.9%

— Ничья — 7.45%

— Победа Челси с форой (-2) — 6.83%

— Победа Челси с форой (-1.5) — 3.72%

Самые популярные исходы (от общей суммы):

— Победа Челси — 26.9%

— Победа Челси с форой (-1.5) — 15.85%

— Победа Челси с форой (-2) — 9.94%

— Индивидуальный тотал Челси (2) Бол — 8.81%

— Победа Зенит с форой (3) — 7.33%

Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на матч «Челси» — «Зенит» с коэффициентом 1.72.