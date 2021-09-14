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    «Челси» — «Зенит»: на что ставят?

    Букмекеры Олимп
    14 сентября питерский «Зенит» начнет выступления в Лиге чемпионов сезона 2021/22 матчем в Лондоне против «Челси». Старт — в 22:00 по Москве.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Матч вызывает большой интерес у любителей делать ставки, хотя, согласно котировкам букмекеров, исход матча предрешён: 1.15 на победу «Челси» и аж в районе 20 — на победу «Зенита».

    Но на что же ставят? Этот вопрос LiveSport.Ru задал букмекерской конторе Олимпбет, и вот что нам ответили.

    В основных исходах 87% игроков сделали ставку на победу «Челси» (даже несмотря на ничтожный кэф) и только 1,31% — на «Зенит».

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    По суммам ставок цифры еще более наглядные: 95% «зарядили» на лондонцев.

    От общего количества ставок на матч «Челси» — «Зенит» самыми популярными оказались (с учётом того, что один игрок может сделать неограниченной число ставок): на победу «Челси» — 45%, на ИТ1 больше 1,5 — 9%, на ИТ1 больше 2,5 — 6%? на ТБ 2,5 — 5% и победа «Челси» с форой -1,5 — 5%.

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    Самые популярные исходы (от общего количества):
    — Победа Зенит — 26.09%
    — Победа Челси — 14.9%
    — Ничья — 7.45%
    — Победа Челси с форой (-2) — 6.83%
    — Победа Челси с форой (-1.5) — 3.72%

    Самые популярные исходы (от общей суммы):
    — Победа Челси — 26.9%
    — Победа Челси с форой (-1.5) — 15.85%
    — Победа Челси с форой (-2) — 9.94%
    — Индивидуальный тотал Челси (2) Бол — 8.81%
    — Победа Зенит с форой (3) — 7.33%

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на матч «Челси» — «Зенит» с коэффициентом 1.72.

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