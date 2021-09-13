«Болонья»
«Болонья» в начавшемся сезоне планирует побороться за выход в еврокубки. Все выглядит вполне реальным, ведь команда показывает довольно зрелую игру.
На текущий момент в активе у «Болоньи» 4 очка после двух сыгранных туров. Команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
В минувшем туре «Болонья» добыла один зачетный балл. Выездной поединок с «Аталантой» завершился сухой ничьей.
«Болонья» довольно успешно играет против веронцев. Из пяти последних очных встреч команда выиграла в двух при трех ничьих.
«Верона»
Команда из города Ромео и Джульетты начала сезон бездарно. Два поражения от «Сассуоло» и «Интера» отбросили веронцев в самый низ таблицы.
На текущий момент «Верона» занимает 18 строчку в турнирной таблице. При этом команда забила трижды, пропустив в свои ворота 6 мячей.
В предыдущем туре чемпионата команда дала бой действующему чемпиону «Интеру». Впрочем, сильнее оказались миланцы (1:3).
Пора бы веронцам начинать набирать очки. Тем паче, команда преисполнена мотивации улучшить статистику встреч с «Болоньей».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Болонья» за 2.10, на ничью за 3.70, а на «Верона» — за 3.20.
«Верона» неплохо атакует, и явно постарается набрать первые очки.
Хозяева выглядят монолитнее, к тому же удачно играют с веронцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» с коэффициентом 2.10.