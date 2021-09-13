«Болонья» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» в начавшемся сезоне планирует побороться за выход в еврокубки. Все выглядит вполне реальным, ведь команда показывает довольно зрелую игру.

На текущий момент в активе у «Болоньи» 4 очка после двух сыгранных туров. Команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В минувшем туре «Болонья» добыла один зачетный балл. Выездной поединок с «Аталантой» завершился сухой ничьей.

Все прогнозы на Серию А

«Болонья» довольно успешно играет против веронцев. Из пяти последних очных встреч команда выиграла в двух при трех ничьих.

«Верона»

Команда из города Ромео и Джульетты начала сезон бездарно. Два поражения от «Сассуоло» и «Интера» отбросили веронцев в самый низ таблицы.

На текущий момент «Верона» занимает 18 строчку в турнирной таблице. При этом команда забила трижды, пропустив в свои ворота 6 мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда дала бой действующему чемпиону «Интеру». Впрочем, сильнее оказались миланцы (1:3).

Пора бы веронцам начинать набирать очки. Тем паче, команда преисполнена мотивации улучшить статистику встреч с «Болоньей».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Болонья» за 2.10, на ничью за 3.70, а на «Верона» — за 3.20.

Хозяева вполне способны потягаться за выход в еврокубки .

«Верона» неплохо атакует, и явно постарается набрать первые очки.

Хозяева выглядят монолитнее, к тому же удачно играют с веронцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» с коэффициентом 2.10.