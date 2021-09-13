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    «Верона» снова проиграет?

    «Болонья» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Серия А, 13 сентября 2021 года

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    Мигел Велозу
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Сентября 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Верона Верона
  • Верона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Болонья»

    «Болонья» в начавшемся сезоне планирует побороться за выход в еврокубки. Все выглядит вполне реальным, ведь команда показывает довольно зрелую игру.

    На текущий момент в активе у «Болоньи» 4 очка после двух сыгранных туров. Команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В минувшем туре «Болонья» добыла один зачетный балл. Выездной поединок с «Аталантой» завершился сухой ничьей.

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    «Болонья» довольно успешно играет против веронцев. Из пяти последних очных встреч команда выиграла в двух при трех ничьих.

    «Верона»

    Команда из города Ромео и Джульетты начала сезон бездарно. Два поражения от «Сассуоло» и «Интера» отбросили веронцев в самый низ таблицы.

    На текущий момент «Верона» занимает 18 строчку в турнирной таблице. При этом команда забила трижды, пропустив в свои ворота 6 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда дала бой действующему чемпиону «Интеру». Впрочем, сильнее оказались миланцы (1:3).

    Пора бы веронцам начинать набирать очки. Тем паче, команда преисполнена мотивации улучшить статистику встреч с «Болоньей».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Болонья» за 2.10, на ничью за 3.70, а на «Верона» — за 3.20.

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    Хозяева вполне способны потягаться за выход в еврокубки.

    «Верона» неплохо атакует, и явно постарается набрать первые очки.

    Хозяева выглядят монолитнее, к тому же удачно играют с веронцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» с коэффициентом 2.10.

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    «Болонья» — «Верона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. «Верона» снова проиграет?
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