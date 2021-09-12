«Сморгонь»
Этот клуб давно считается почти лифтом в белорусском футболе. «Сморгонь» то вылетает из элиты, то возвращается обратно.
На данный момент «Сморгонь» занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 13 очков.
В минувшем туре «Сморгонь» добыла три очка. Вот только победа досталась команде без игры, ведь «Спутник» давно снялся с чемпионата.
В первом круге «Сморгонь» дала бой гранду белорусского футбола. Правда, тот поединок завершился победой БАТЭ (1:0).
БАТЭ
Команда Виталия Жуковского борется за чемпионский титул. Вот только отставание от лидера солигорского «Шахтера», с учетом матчей в запасе у «горняков», довольно большое.
БАТЭ в минувшем туре имел все шансы приблизиться на шаг к лидеру. Однако борисовцы не сумели переиграть «Ислочь» (2:2).
По-прежнему силен в атаке Павел Нехайчик. Правда, команда умудряется терять очки фактически на ровном месте.
Все никак не поймает голевую волну ведущий форвард Николай Сигневич. Вероятно, в ближайших матчах команда будет настроена решительно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.32, на ничью за 5.10, а на «Сморгонь» — за 8.20.
Хозяева многовато пропускают в свои ворота, и вряд ли смогут сдержать атаки гранда.
Борисовцы наверняка пойдут вперед с первых минут поединка, и добьются своего. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.75 с коэффициентом 2.16.