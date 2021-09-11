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    «Алания» не оставит шансов хабаровчанам?

    «Алания» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, ФНЛ, 11 сентября 2021 года

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    Сергей Юран
    «Алания» сыграет на своем поле с «СКА-Хабаровск» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Сентября 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 18:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Алания»

    Несмотря на все старания Спартака Гогниева, у владикавказцев нынешний сезон пока не складывается. Тактику «барсов», похоже, уже просчитали все соперники по ФНЛ.

    На текущий момент в активе у команды Гогниева 15 набранных очков. «Алания» находится на 7 месте в турнирной таблице ФНЛ, что явно не устраивает амбициозный клуб.

    В минувшем туре «Алания» потеряла важнейшие очки. Выездная встреча с «Олимп-Долгопрудным» завершилась вничью (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Нет сомнений, что матч с хабаровчанами для «барсов» сродни лобовому. Не секрет, что обе команды будут до последнего бороться, как минимум, за зону стыков.

    «СКА-Хабаровск»

    Команда Сергея Юрана стабильностью не блещет. После двух побед подряд хабаровчане умудрились дома минимально уступить «Спартаку-2».

    На текущий момент «СКА-Хабаровск» занимает 5 место с 17 очками в активе. Причем забили хабаровчане всего 10 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 7 голов.

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    • Хабаровчане надежны в обороне, вот только с атакой у команды не ладится. Между тем, умение сдерживать атаки соперника пригодится подопечным Юрана в этом поединке.

    Интересно, что в минувшем чемпионате «армейцы» переиграли «барсов» на выезде (2:4). А вот дома «СКА-Хабаровск» уступил (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.20, на ничью за 3.13, а на «СКА-Хабаровск» — за 3.20.

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    Хозяева наверняка сыграют в своем привычном стиле, а именно — будут активно атаковать.

    «СКА-Хабаровск» едет в гости за очками, но сумеет ли команда сдержать атаки соперника?!

    Осетины явно устали от турнирных неудач, и наверняка постараются взять три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.20.

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    «Алания» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Алания» не оставит шансов хабаровчанам?
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