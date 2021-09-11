«Алания» сыграет на своем поле с «СКА-Хабаровск» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Несмотря на все старания Спартака Гогниева, у владикавказцев нынешний сезон пока не складывается. Тактику «барсов», похоже, уже просчитали все соперники по ФНЛ.

На текущий момент в активе у команды Гогниева 15 набранных очков. «Алания» находится на 7 месте в турнирной таблице ФНЛ, что явно не устраивает амбициозный клуб.

В минувшем туре «Алания» потеряла важнейшие очки. Выездная встреча с «Олимп-Долгопрудным» завершилась вничью (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Нет сомнений, что матч с хабаровчанами для «барсов» сродни лобовому. Не секрет, что обе команды будут до последнего бороться, как минимум, за зону стыков.

«СКА-Хабаровск»

Команда Сергея Юрана стабильностью не блещет. После двух побед подряд хабаровчане умудрились дома минимально уступить «Спартаку-2».

На текущий момент «СКА-Хабаровск» занимает 5 место с 17 очками в активе. Причем забили хабаровчане всего 10 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 7 голов.

Хабаровчане надежны в обороне, вот только с атакой у команды не ладится. Между тем, умение сдерживать атаки соперника пригодится подопечным Юрана в этом поединке.

Интересно, что в минувшем чемпионате «армейцы» переиграли «барсов» на выезде (2:4). А вот дома «СКА-Хабаровск» уступил (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.20, на ничью за 3.13, а на «СКА-Хабаровск» — за 3.20.

Хозяева наверняка сыграют в своем привычном стиле, а именно — будут активно атаковать .

«СКА-Хабаровск» едет в гости за очками, но сумеет ли команда сдержать атаки соперника?!

Осетины явно устали от турнирных неудач, и наверняка постараются взять три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.20.