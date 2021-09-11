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    «Баски» дома справятся с островитянами

    «Атлетик» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Испании, 11 сентября 2021 года

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    Иньиго Мартинес
    11 сентября в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» местный клуб «Атлетик» сыграет против «Мальорки» в 4-м туре Примеры-2021/22. Игра начнется в 22:00 по мск. «Атлетик» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Сентября 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» в предыдущем розыгрыше испанской Примеры финишировал только во второй половине турнирной таблицы, на десятой позиции, очень много отстав от седьмой еврокубковой строки.

    При подготовке к новому сезону коллектив из Бильбао провел шесть товарищеских матчей, выиграв три из них при двух фиаско и одном мировом исходе — с «Ливерпулем» 1:1 .

    Новый же чемпионат Испании «баски» начали с двух ничьих подряд, поочередно поделив очки с «Эльче» 0:0 на выезде и в родных стенах с «Барселоной» 1:1. В третьем туре они добыли первую викторию в сезоне, переиграв в Виго «Сельту» — 1:0.

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    Отметим, что до этого «Атлетик» не побеждал в шести матчах первенства подряд, три раза сыграв вничью в этот период и столько же раз уступив. Причем за этот период он забил только два гола.

    «Мальорка»

    «Мальорка» прошлый сезон провела в Сегунде, втором по силе дивизионе Испании, где заняла второе место и получила билет в элитный дивизион.

    В семи предсезонных спаррингах островитяне добились шести викторий и проиграли только «Уэски» 0:1. А чемпионат «киноварные» начали с домашней ничьей против «Бетиса» 1:1.

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    • В последующих же игровых днях команда добилась двух викторий с одинаковым счетом по 1:0. Сперва на выезде она справилась с «Алавес», а в минувшем туре переиграла на своем поле «Эспаньол».

    С учетом еще прошлого сезона «Мальорка» не проигрывает уже девять поединков подряд, одержав за этот период семь побед и дважды сыграв вничью.

    Последний раз в Примеры эти клубы играли в позапрошлом сезоне. И тогда «Атлетик» дома победили 3:1, а на Мальорке была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Мальорки» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.68.

    «Баски» на своем поле выступают сильно и зачастую обыгрывают коллективы уровня своего предстоящего противника. Поэтому в данной игре рекомендуем ставить на викторию хозяев.

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    «Атлетик» — «Мальорка»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Баски» дома справятся с островитянами
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