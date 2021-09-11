В субботу, 11 сентября, АЗ на своем поле примет ПСВ в рамках четвертого тура Эредивизи. Встреча, которая пройдет на стадионе «АФАС», начнется в 22:00 по московскому времени. АЗ Алкмар — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЗ Алкмар

АЗ занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, проведя на игру меньше, чем большинство остальных клубов.

Подопечные Паскаля Янсена в этом сезоне уступили «Валвейку» (0:1) и обыграли «Херенвен» (3:1).

В квалификации Лиги Европы «сырные фермеры» не сумели пройти «Селтик» (0:2 и 2:1) и вылетели в Лигу конференций.

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После травмы у АЗ восстанавливается защитник Оуэн Вейндал.

ПСВ

ПСВ расположился на первой строчке в турнирной таблице Эредивизи, набрав 9 очков в трех турах.

«Крестьяне» в текущем сезоне поочередно победили «Хераклес» (2:0), «Камбюр» (4:1) и «Гронинген» (5:2).

Также команда Рогера Шмидта выступала в Лиге чемпионов. Пройдя «Галатасарай» (5:1 и 2:1) и «Мидтьюлланн» (3:0 и 1:0), она оступилась на «Бенфике» (1:2 и 0:0) и вылетела в Лигу Европы.

Среди травмированных у ПСВ значится полузащитник Ричард Ледезма.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ПСВ — 2.05, победа АЗ — 3.40, ничья — 3.90.

«Крестьяне» здорово смотрятся в этом сезоне, в котором проиграли только «Бенфике» на выезде, да и то выглядели ничуть не хуже соперника.

Честно говоря, уровень игры нынешнего ПСВ вполне соответствует групповому этапу Лиги чемпионов. Команда Рогера Шмидта не попала туда лишь из-за неудачи.

А вот АЗ пока выступает с переменным успехом, хотя и остается крепким оппонентом, которого не стоит недооценивать.

Учитывая вышесказанное, мы все же поставим на ПСВ. Очевидно, когда-то и у него наступит спад, но после международного перерыва он вряд ли будет демонстрировать признаки усталости. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также возьмем «тотал больше 3» за 1.90. ПСВ нередко пропускает, но забивает при этом на порядок больше, так что ждем голов.