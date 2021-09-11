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    Продлит ли ПСВ победную серию?

    АЗ Алкмар — ПСВ. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на АЗ Алкмар — ПСВ
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    Футболисты ПСВ
    В субботу, 11 сентября, АЗ на своем поле примет ПСВ в рамках четвертого тура Эредивизи. Встреча, которая пройдет на стадионе «АФАС», начнется в 22:00 по московскому времени. АЗ Алкмар — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 11 Сентября 2021 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 22:00 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    АЗ Алкмар

    АЗ занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, проведя на игру меньше, чем большинство остальных клубов.

    Подопечные Паскаля Янсена в этом сезоне уступили «Валвейку» (0:1) и обыграли «Херенвен» (3:1).

    В квалификации Лиги Европы «сырные фермеры» не сумели пройти «Селтик» (0:2 и 2:1) и вылетели в Лигу конференций.

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    После травмы у АЗ восстанавливается защитник Оуэн Вейндал.

    ПСВ

    ПСВ расположился на первой строчке в турнирной таблице Эредивизи, набрав 9 очков в трех турах.

    «Крестьяне» в текущем сезоне поочередно победили «Хераклес» (2:0), «Камбюр» (4:1) и «Гронинген» (5:2).

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    • Также команда Рогера Шмидта выступала в Лиге чемпионов. Пройдя «Галатасарай» (5:1 и 2:1) и «Мидтьюлланн» (3:0 и 1:0), она оступилась на «Бенфике» (1:2 и 0:0) и вылетела в Лигу Европы.

    Среди травмированных у ПСВ значится полузащитник Ричард Ледезма.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ПСВ — 2.05, победа АЗ — 3.40, ничья — 3.90.

    «Крестьяне» здорово смотрятся в этом сезоне, в котором проиграли только «Бенфике» на выезде, да и то выглядели ничуть не хуже соперника.

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    Честно говоря, уровень игры нынешнего ПСВ вполне соответствует групповому этапу Лиги чемпионов. Команда Рогера Шмидта не попала туда лишь из-за неудачи.

    А вот АЗ пока выступает с переменным успехом, хотя и остается крепким оппонентом, которого не стоит недооценивать.

    Учитывая вышесказанное, мы все же поставим на ПСВ. Очевидно, когда-то и у него наступит спад, но после международного перерыва он вряд ли будет демонстрировать признаки усталости. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал больше 3» за 1.90. ПСВ нередко пропускает, но забивает при этом на порядок больше, так что ждем голов.

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    АЗ Алкмар — ПСВ: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Продлит ли ПСВ победную серию?
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