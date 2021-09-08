Северная Ирландия сыграет на своем поле со Швейцарией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Северная Ирландия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Северной Ирландии

Североирландцы давно зарекомендовали себя как команда, способная иногда совершить сенсацию. Вот только нынешний отборочный цикл для этой сборной стал разочарованием.

По итогам пяти сыгранных туров сборная Северной Ирландии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только 4 набранных очка, правда и сыграла она всего три поединка.

В минувшем туре квалификации сборная Северной Ирландии сумела добыть важнейшие три пункта. Выезд в Вильнюс принес викторию над литовцами (1:4).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Со швейцарцами Северная Ирландия пересекалась неоднократно. Точнее, пять раз, но лишь первое свидание принесло команде победу. Вот только с тех пор минуло 57 лет.

Сборная Швейцарии

Нынешний турнир сборная Швейцарии проводит вполне прилично. Команда из страны банков, сыра и шоколада отстает только от чемпионов мира итальянцев.

Сборная Швейцарии в 3 матчах набрала 7 очков. Причем оборона швейцарцев действует подобно лучшим часам — лишь один пропущенный мяч.

Минувший тур Швейцария вполне может записать себе в актив. Все-таки ничья с итальянцами котируется, как вполне приличный результат (0:0).

Нет сомнений, что швейцарцы будет действовать в привычном для себя ключе. А значит, стоит ожидать от гостей острых выпадов с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Швейцарию за 1.75, на ничью за 3.50, а на Северную Ирландию — за 5.50.

Хозяева уже ни на что не претендуют, да и против швейцарцев исторически играют неудачно.

Швейцария попытается навязать борьбу за лидерство итальянцам, а значит будет активна в атаке .

Сборная Швейцарии сильнее оппонента, как в кадровом плане, так и в организации игры. Наши прогноз и ставка — Победа Швейцарии во 2 тайме с коэффициентом 2.17.