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    Сдержит ли Чехия Бельгию?

    Бельгия — Чехия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч отборочного турнира ЧМ-2022 5 сентября 2021 года

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    Бельгия уверенно лидирует в своей группе
    Сборная Бельгии сыграет на своем поле с командой Чехии в рамках пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 5 сентября в Брюсселе, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 05 Сентября 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Чехия Чехия
  • Прага
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    Бельгия

    Нынешний турнир сборная Бельгии проводит вполне удачно. По итогам четырех сыгранных туров команда занимает 1 место с 10 очками в активе.

    Предпоследний матч в рамках квалификации получился для команды не столь удачным. Дома бельгийцы удовлетворились лишь ничьей с Грецией (1:1).

    В предыдущем поединке квалификации на мундиаль в Катаре «Красные Дьяволы» разгромили на выезде Эстонию с результатом 5:2.

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    В четырех матчах отборочного турнира на турнир бельгийцы забили 17 мячей. При этом в свои ворота пропущено только четыре мяча.

    Чехия

    Чехи прекрасно проявили себя на последнем Евро. Более того, игра лидера команды Патрика Шика для многих стала приятным откровением.

    По итогам четырех сыгранных матчей в активе у сборной Чехии семь пунктов. Причем на хвосте у чехов находятся валлийцы и белорусы.

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    • В предпоследнем туре квалификации Чехия на выезде проиграла Уэльсу (1:0). Причем в том поединке был удален Шик.

    В предыдущем поединке коллектив обыграл Белоруссия (1:0) на своем поле и отцепил одного из конкурентов. Тем не менее, валлийцы потенциально обходят чехов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    Бельгия — Чехия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Сдержит ли Чехия Бельгию?
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