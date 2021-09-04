4 сентября в Эйндховене на стадионе «Филипс» национальная команда Нидерландов сыграет против сборной Черногории в пятом туре отбора к ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Нидерланды — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

На прошедшем Евро нидерландцы провели прекрасно групповой раунд, одержав все три виктории, однако в плей-офф уже в 1/8 финала они уступили сборной Чехии 0:2.

Сборная Нидерландов начала этот отборочный цикл с гостевого поражения от Турции со счетом 2:4, а затем одержала две подряд победы, одолев Латвию 2:0 дома и Гибралтар 7:0 на выезде.

Несколько же дней тому назад «оранжевые» расписали выездную мировую против Норвегии, сыграв 1:1. С семью очками они идут на второй строке в группе, отставая от первой Турции всего на балл.

Все прогнозы на ЧМ-2022

За последние 13 матчей в отборах чемпионатов мира Нидерланды одержали восемь побед, четыре раза проиграли и только один раз сыграв вничью.

Черногория

Сборная Черногории не участвовала в финальной части Евро-2020. В отборочном же турнире к мундиалю в Катаре она набрала семь очков и пока идет на третье месте.

Стартовали «соколы» в данной компании с двух викторий подряд, выиграв у Латвии 2:1 на ее поле и у Гибралтара 4:1 на своей арене, в третьем туре они проиграли Норвегии 0:1 на ее поле.

Накануне же черногорцы расписали выездную мировую против сборной Турции, сыграв 2:2, уйдя от поражения на 7-й компенсированной к матчу минуте.

За последние 13 матчей у Черногории в отборочных циклах чемпионатов мира, насчитывается семь побед, пять поражений и один ничейный исход.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Нидерландов предлагают — 1.18.

На викторию Черногории дают — 17.00, ничья оценена — в 8.40.

В данном поединке фаворитом выступает сборная Нидерландов, которая, скорее всего, одержит победу, но вряд ли сможет сохранить свои ворота на замке, так как пропускает почти в каждой игре, а черногорцы редко когда уходят с поля не отличившись в воротах противника.