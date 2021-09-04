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    «Оранжевые» выиграют, но пропустят

    Нидерланды — Черногория. Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, отбор ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Черногория
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    Мемфис Депай
    4 сентября в Эйндховене на стадионе «Филипс» национальная команда Нидерландов сыграет против сборной Черногории в пятом туре отбора к ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Нидерланды — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 04 Сентября 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
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    Нидерланды

    На прошедшем Евро нидерландцы провели прекрасно групповой раунд, одержав все три виктории, однако в плей-офф уже в 1/8 финала они уступили сборной Чехии 0:2.

    Сборная Нидерландов начала этот отборочный цикл с гостевого поражения от Турции со счетом 2:4, а затем одержала две подряд победы, одолев Латвию 2:0 дома и Гибралтар 7:0 на выезде.

    Несколько же дней тому назад «оранжевые» расписали выездную мировую против Норвегии, сыграв 1:1. С семью очками они идут на второй строке в группе, отставая от первой Турции всего на балл.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    За последние 13 матчей в отборах чемпионатов мира Нидерланды одержали восемь побед, четыре раза проиграли и только один раз сыграв вничью.

    Черногория

    Сборная Черногории не участвовала в финальной части Евро-2020. В отборочном же турнире к мундиалю в Катаре она набрала семь очков и пока идет на третье месте.

    Стартовали «соколы» в данной компании с двух викторий подряд, выиграв у Латвии 2:1 на ее поле и у Гибралтара 4:1 на своей арене, в третьем туре они проиграли Норвегии 0:1 на ее поле.

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    • Накануне же черногорцы расписали выездную мировую против сборной Турции, сыграв 2:2, уйдя от поражения на 7-й компенсированной к матчу минуте.

    За последние 13 матчей у Черногории в отборочных циклах чемпионатов мира, насчитывается семь побед, пять поражений и один ничейный исход.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Нидерландов предлагают — 1.18.

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    На викторию Черногории дают — 17.00, ничья оценена — в 8.40.

    В данном поединке фаворитом выступает сборная Нидерландов, которая, скорее всего, одержит победу, но вряд ли сможет сохранить свои ворота на замке, так как пропускает почти в каждой игре, а черногорцы редко когда уходят с поля не отличившись в воротах противника.

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    Нидерланды — Черногория: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. «Оранжевые» выиграют, но пропустят
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