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    Сможет ли Аргентина обыграть Венесуэлу?

    Венесуэла — Аргентина. Прогноз (к. 2.28) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Аргентина
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    Лионель Месси
    Сборная Венесуэлы будет принимать сборную Аргентины в квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет в городе Сан-Кристобаль. Начало — в 03:00 мск. Венесуэла — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 03 Сентября 2021 года
    Венесуэла
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    •  Венесуэла 03:00 Аргентина Аргентина
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    Сборная Венесуэлы

    Сборная Венесуэлы в этом году еще не побеждала — у команды 3 ничьи и 3 поражения.

    В рамках квалификации на ЧМ-2022 Венесуэла проиграла Боливии (1:3) и сыграла вничью с Уругваем (0:0).

    В турнирной таблице отбора на чемпионат мира Венесуэла занимает девятое место. В шести матчах команде удалось набрать 4 очка. Исправить ситуацию еще вполне реально, но набирать очки нужно более исправно.

    Все прогнозы на футбол

    На Кубке Америки Венесуэла не смогла выйти в плей-офф, заняв пятое место в своей группе. Венесуэльцы набрали лишь 2 очка в четырех играх.

    Сборная Аргентины

    Сборная Аргентины к новым матчам подходит в долгожданном статусе чемпиона Южной Америки. Аргентинцы в июле выиграли турнир, победив в финале Бразилию со счетом 1:0.

    Сборная Аргентины не проигрывает уже более двух лет — с июля 2019 года, когда она уступила Бразилии на Кубке Америки. С тех пор «Альбиселесте» провели 20 матчей.

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  • 11/07/2021

    • В квалификации на чемпионат мира в этом году Аргентина провела два матча, дважды сыграв вничью — 1:1 с Чили и 2:2 с Колумбией.

    В турнирной таблице отбора Аргентина занимает второе место. У команды в активе 12 очков в шести играх, она уступает только Бразилии, которая набрала 18 очков.

    Прогноз и ставка

    На победу Венесуэлы в этом матче дается коэффициент 6,70, на ничью — 4,30, а на победу Аргентины — 1,52.

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    В предыдущий раз Венесуэла и Аргентина встречались на Кубке Америки-2019. Тогда аргентинцы победили со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на матч — Аргентина победит и не пропустит с коэффициентом 2,28.

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    Венесуэла — Аргентина: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Аргентина обыграть Венесуэлу?
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