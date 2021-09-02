ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнВ последний момент. Гризманн вернулся в «Атлетико», «Барселона» арендовала Люка де Йонга Сергей ПрядкинДоговорились договариваться. Не все в РПЛ готовы к кардинальным реформам «Авангард» — обладатель Кубка Гагарина 2021/21Как минимум пять причин следить за новым сезоном КХЛ
  • 08:26
    • Сауль перешел из «Атлетико» в «Челси»
  • 01:23
    • Россия — Хорватия: на что ставят?
  • 23:54
    • Гризманн близок к возвращению в «Атлетико»
  • 23:26
    • «Вест Хэм» сообщил о трансфере полузащитника «Спартака»
  • 23:18
    • Звонарева проиграла первой ракетке мира на US Open
  • 22:44
    • Хачанов завершил выступление на US Open, Карацев прошел дальше
  • 19:56
    • «Реал» объявил о подписании полузащитника сборной Франции
    Все новости спорта

    Забитых мячей будет очень мало

    Австралия — Китай. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, отбор ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Австралии Прогнозы на сборную Китая Прогнозы на футбол Китая Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Австралия — Китай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Австралии
    В четверг, 2 сентября, в первом туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Австралии дома сыграет против национальной команды Китая. Начало — в 21:00 по мск. Австралия — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австралия

    Австралийцы без каких-либо сложностей преодолели второй этап квалификации в своей зоне, став победителем своей группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем.

    В восьми проведенных матча «соккеруз» победили во всех них, забив за этот период аж 28 голов, а пропустил в свои ворота только два мяча.

    За последние 13 встреч во всех турнирах сборная Австралии добыла 11 викторий и два раза уходила с поля поверженной, проиграв только ОАЭ и Южной Корее по 0:1.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Свою последнюю игру австралийцы провели еще в июне месяце, обыграв тогда на своем поле иорданцев со счетом 1:0, что стало для них второй «сухой» викторией подряд.

    Китай

    Национальная команда Китая преодолела второй отборочный этап квалификации к мундиалю в Катаре с некоторыми приключениями.

    В своей группе «драконы» заняли второе место, набрав 19 очков, которые позволил стать им первыми среди всех восьми команд занявших вторые места в своих группах.

  • Трансферный дайджест. 24-30 августа
  • Уйдет ли Мбаппе в «Реал», потеряет ли ЦСКА своего лидера, заработает ли «Барселона» 30 миллионов евро и другие трансферные новости последних дней
  • 30/08/2021

    • В одной компании с Сирией, Филиппинами, Мальдивами и Гуам китайцы выиграли шесть встреч при одной мировой и поражении, забили 30 мячей, а пропустили всего лишь три гола.

    К данному поединку Китай подходит с 5-матчевой победной серией, где пропустил всего лишь один гол. В своей последней проведенной игре он переиграл дома Сирию со счетом 3:1.

    Между собой эти сборные провели пять встреч, в которых по два раза обыграли друг друга и один матч свели вничью.

    Прогноз и ставка на Австралия — Китай

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.71.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию Китая дают — 5.05, ничья оценена — в 3.68.

    Так как обе команды очень надежны в обороне, то от их очной встречи не приходится ждать верхового исхода. В общем, в данном поединке ставим на ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Казахстан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Франция — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.52
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Дания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Норвегия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Молдавия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Австралия — Китай: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Забитых мячей будет очень мало
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры