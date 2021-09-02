В четверг, 2 сентября, в первом туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Австралии дома сыграет против национальной команды Китая. Начало — в 21:00 по мск. Австралия — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Австралийцы без каких-либо сложностей преодолели второй этап квалификации в своей зоне, став победителем своей группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем.

В восьми проведенных матча «соккеруз» победили во всех них, забив за этот период аж 28 голов, а пропустил в свои ворота только два мяча.

За последние 13 встреч во всех турнирах сборная Австралии добыла 11 викторий и два раза уходила с поля поверженной, проиграв только ОАЭ и Южной Корее по 0:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Свою последнюю игру австралийцы провели еще в июне месяце, обыграв тогда на своем поле иорданцев со счетом 1:0, что стало для них второй «сухой» викторией подряд.

Китай

Национальная команда Китая преодолела второй отборочный этап квалификации к мундиалю в Катаре с некоторыми приключениями.

В своей группе «драконы» заняли второе место, набрав 19 очков, которые позволил стать им первыми среди всех восьми команд занявших вторые места в своих группах.

В одной компании с Сирией, Филиппинами, Мальдивами и Гуам китайцы выиграли шесть встреч при одной мировой и поражении, забили 30 мячей, а пропустили всего лишь три гола.

К данному поединку Китай подходит с 5-матчевой победной серией, где пропустил всего лишь один гол. В своей последней проведенной игре он переиграл дома Сирию со счетом 3:1.

Между собой эти сборные провели пять встреч, в которых по два раза обыграли друг друга и один матч свели вничью.

Прогноз и ставка на Австралия — Китай

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.71.

На викторию Китая дают — 5.05, ничья оценена — в 3.68.

Так как обе команды очень надежны в обороне, то от их очной встречи не приходится ждать верхового исхода. В общем, в данном поединке ставим на ТМ 2,5.