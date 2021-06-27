«Ислочь»
По итогам 13 игровых дней «Ислочь» набрала 14 очков, с которыми находится на 11 строке в турнирной таблице, оторвавшись на расстоянии двух побед от опасной зоны.
В текущем первенстве «волки» добились четырех побед, состоявшиеся все до девятого игрового дня. Еще они потерпели семь поражений и дважды делили очки со своими оппонентами.
На текущий момент у «серо-синих»
В родных стенах «Ислочь» в текущем первенстве дважды победила, одну игру завершила мировым исходом и четыре раза была повержена, разница мячей — 6:10.
«Минск»
ФК «Минск» с 19 зачетными пунктами разместился на шестой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, значительно уступая еврокубковой зоне.
В минувшем туре чемпионата «горожане» на своей арене переиграли «Энергетик» со счетом 2:1, что стало для них
Еще в этот период они в Мозыре одолели «Славию» 2:1 и на своей территории брестское «Динамо» 1:0, а также потерпели крупное выездное поражение от «Гомеля» со счетом 0:5.
Вне родных стен «Минск» в текущем чемпионате разжился десятью очками, трижды победив при одной ничьей и трех фиаско, разница мячей — 8:11.
В минувшем чемпионате Белоруссии данные коллективы обменялись гостевыми викториями — 3:4 и 1:0.
Прогноз и ставка на «Ислочь» — «Минск»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ислочи» — 2.20, победа «Минска» — 2.93, ничья — 3.58.
Зачастую между собой эти команды играют не особо результативно. Ожидаем и от этой игры низового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.