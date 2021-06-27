27 июня «Ислочь» на своем поле сыграет с «Минском» в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча начнется в 16:00 по мск. «Ислочь» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

По итогам 13 игровых дней «Ислочь» набрала 14 очков, с которыми находится на 11 строке в турнирной таблице, оторвавшись на расстоянии двух побед от опасной зоны.

В текущем первенстве «волки» добились четырех побед, состоявшиеся все до девятого игрового дня. Еще они потерпели семь поражений и дважды делили очки со своими оппонентами.

На текущий момент у «серо-синих» 6-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, где они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. В минувшем туре коллектив уступил в гостях 0:2 «Гомелю».

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В родных стенах «Ислочь» в текущем первенстве дважды победила, одну игру завершила мировым исходом и четыре раза была повержена, разница мячей — 6:10.

«Минск»

ФК «Минск» с 19 зачетными пунктами разместился на шестой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, значительно уступая еврокубковой зоне.

В минувшем туре чемпионата «горожане» на своей арене переиграли «Энергетик» со счетом 2:1, что стало для них третьим выигрышным результатом за последние четыре игры.

Еще в этот период они в Мозыре одолели «Славию» 2:1 и на своей территории брестское «Динамо» 1:0, а также потерпели крупное выездное поражение от «Гомеля» со счетом 0:5.

Вне родных стен «Минск» в текущем чемпионате разжился десятью очками, трижды победив при одной ничьей и трех фиаско, разница мячей — 8:11.

В минувшем чемпионате Белоруссии данные коллективы обменялись гостевыми викториями — 3:4 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Ислочь» — «Минск»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ислочи» — 2.20, победа «Минска» — 2.93, ничья — 3.58.

Зачастую между собой эти команды играют не особо результативно. Ожидаем и от этой игры низового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.