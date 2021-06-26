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    Топ-5 разочарований игроков группового этапа Евро-2020

    Кто неприятно удивил?

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    Кейн не показывает своей игры на Евро-2020
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    Кейн не показывает своей игры на Евро-2020
    На Евро-2020 завершился групповой раунд. Представляем тех игроков, которые разочаровали больше всего по итогам минувшей стадии.

    5. Фил Фоден (Англия)

    Ожидалось, что Англия, обладая одной из самых сильных и глубоких составов на турнире, выдаст захватывающие выступления. Это, по крайней мере, пока не вышло, и единственный раз, когда «Львам» удалось себя показать по-настоящему, были в первом тайме матча против Чехии.

    Примечательно, что это был поединок, в которой Гарет Саутгейт впервые решил встряхнуть не слишком удачно складывающуюся ситуацию на Евро-2020 после того, как атакующее трио в лице Фила Фодена, Гарри Кейна и Рахима Стерлинга подверглось критике за свое однообразное выступление против Шотландии.

    Фоден играл бледно, и это было удивительно, поскольку он отлично завершил сезон 2020/21 за «Манчестер Сити», и вместо не вышел Букайо Сака — вероятно, Рулевой «родоначальников» не хотел рисковать Филом, поскольку у него была желтая карточка.

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    Но вингер «Арсенала» улучшил атаку сборной Англии, и быстрые повороты и ловкие касания игрока сделали его постоянной угрозой для соперника. Саутгейт наверняка вернет Фодена в основу в 1/8 финала, но Фодену нужно проявить себя иначе, ведь Германию, будет трудно сломить.

    4. Альваро Мората (Испания)

    Альваро Мората — самый опытный центрфорвард Испании на Евро-2020. Однако показатели Мораты за «Селексьон» не внушают особого доверия — в последних 10 международных матчах он забил всего три гола. Но Луис Энрике решил сделать ставку на опыт 28-летнего нападающего, однако тот пока не оправдывает доверия.

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    • Движение Мораты высококлассно, но он далек от того, чтобы считаться качественным завершателем атак. Форвард «Ювентуса» часто занимает отличные позиции, но его результативность сильно подводит его на Евро-2020. За исключением гола с близкого расстояния, который он забил Польше, Мората демонстрирует кошмарную форму, не реализовав пенальти в финальном матче группового этапа против Словакии.

    3. Рубен Диаш (Португалия)

    Рубен Диаш выиграл награду «Игрок года» АПЛ в своем первом сезоне за «Манчестер Сити» после невероятного сезона. Однако он не смог перенести эту форму на Евро-2020.

    Защита португальцев оказалась ненадежной, и на данный момент они пропустили шесть мячей в трех матчах. Португалии не удалось контролировать мяч в своих поединках с Германией и Францией, и Диаш не смог проявить стойкость, столкнувшись с безжалостным давлением.

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    • Он забил автогол в матче против Германии и, похоже, с тех пор потерял уверенность в себе. 24-летний футболист не смог наладить хорошие отношения с ветераном Пепе. Наставнику сборной Португалии Фернанду Сантушу остается только надеяться, что он скоро вернет свою форму.

    2. Бруну Фернандеш (Португалия)

    Бруну Фернандеш — еще один игрок, который провел отличный сезон на клубном уровне, но испытывает проблемы на Евро-2020. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не смог воспроизвести свою форму сезона 2020/21, из-за чего в том числе Португалии не удавалось взломать оборону соперника.

    Фернандеша не было заметно на поле в матчах против Венгрии и Германии — похоже, 26-летнего плеймейкера настигла усталость. Он сыграл наибольшее количество поединков за клуб и сборную среди игроков в топ-лигах Европы в сезоне 2020/2021, сыграв 70 матчей, и занимает третье место по количеству сыгранных минут (5455).

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    • Полузащитник отдал несколько восхитительных передач в первых двух матчах, но практически не участвовал в единоборствах в центре поля и не смог оказать влияние на игру команды. Игрок не попал в стартовый состав в заключительном матче группового этапа против Франции и неизвестно, вернется ли к матчу 1/8 финала против Бельгии.

    1. Гарри Кейн (Англия)

    Гарри Кейн завершил сезон Премьер-лиги 2020/21 года как лучший бомбардир и ассистент. Ожидалось, что на Евро-2020 форвард проявит себя как один из лучших на турнире, но пока не сделал ничего примечательного.

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    • Нападающий провел три матча, не забив ни одного гола. Он также не смог реализовать свои шансы и не нанес ни одного удара в створ ворот в первых двух поединках «Львов» против Хорватии и Шотландии.

    Кейну нужно улучшить свою результативность и как следует вести за собой партнеров, поскольку Англии придется столкнуться с Германией в 1/8 финала.

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