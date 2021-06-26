Топ-5 разочарований игроков группового этапа Евро-2020

На Евро-2020 завершился групповой раунд. Представляем тех игроков, которые разочаровали больше всего по итогам минувшей стадии.

5. Фил Фоден (Англия)

Ожидалось, что Англия, обладая одной из самых сильных и глубоких составов на турнире, выдаст захватывающие выступления. Это, по крайней мере, пока не вышло, и единственный раз, когда «Львам» удалось себя показать по-настоящему, были в первом тайме матча против Чехии.

Примечательно, что это был поединок, в которой Гарет Саутгейт впервые решил встряхнуть не слишком удачно складывающуюся ситуацию на Евро-2020 после того, как атакующее трио в лице Фила Фодена, Гарри Кейна и Рахима Стерлинга подверглось критике за свое однообразное выступление против Шотландии.

Фоден играл бледно, и это было удивительно, поскольку он отлично завершил сезон 2020/21 за «Манчестер Сити», и вместо не вышел Букайо Сака — вероятно, Рулевой «родоначальников» не хотел рисковать Филом, поскольку у него была желтая карточка.

Но вингер «Арсенала» улучшил атаку сборной Англии, и быстрые повороты и ловкие касания игрока сделали его постоянной угрозой для соперника. Саутгейт наверняка вернет Фодена в основу в 1/8 финала, но Фодену нужно проявить себя иначе, ведь Германию, будет трудно сломить.

4. Альваро Мората (Испания)

Альваро Мората — самый опытный центрфорвард Испании на Евро-2020. Однако показатели Мораты за «Селексьон» не внушают особого доверия — в последних 10 международных матчах он забил всего три гола. Но Луис Энрике решил сделать ставку на опыт 28-летнего нападающего, однако тот пока не оправдывает доверия.

Движение Мораты высококлассно, но он далек от того, чтобы считаться качественным завершателем атак. Форвард «Ювентуса» часто занимает отличные позиции, но его результативность сильно подводит его на Евро-2020. За исключением гола с близкого расстояния, который он забил Польше, Мората демонстрирует кошмарную форму, не реализовав пенальти в финальном матче группового этапа против Словакии.

3. Рубен Диаш (Португалия)

Рубен Диаш выиграл награду «Игрок года» АПЛ в своем первом сезоне за «Манчестер Сити» после невероятного сезона. Однако он не смог перенести эту форму на Евро-2020.

Защита португальцев оказалась ненадежной, и на данный момент они пропустили шесть мячей в трех матчах. Португалии не удалось контролировать мяч в своих поединках с Германией и Францией, и Диаш не смог проявить стойкость, столкнувшись с безжалостным давлением.

Он забил автогол в матче против Германии и, похоже, с тех пор потерял уверенность в себе. 24-летний футболист не смог наладить хорошие отношения с ветераном Пепе. Наставнику сборной Португалии Фернанду Сантушу остается только надеяться, что он скоро вернет свою форму.

2. Бруну Фернандеш (Португалия)

Бруну Фернандеш — еще один игрок, который провел отличный сезон на клубном уровне, но испытывает проблемы на Евро-2020. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не смог воспроизвести свою форму сезона 2020/21, из-за чего в том числе Португалии не удавалось взломать оборону соперника.

Фернандеша не было заметно на поле в матчах против Венгрии и Германии — похоже, 26-летнего плеймейкера настигла усталость. Он сыграл наибольшее количество поединков за клуб и сборную среди игроков в топ-лигах Европы в сезоне 2020/2021, сыграв 70 матчей, и занимает третье место по количеству сыгранных минут (5455).

Полузащитник отдал несколько восхитительных передач в первых двух матчах, но практически не участвовал в единоборствах в центре поля и не смог оказать влияние на игру команды. Игрок не попал в стартовый состав в заключительном матче группового этапа против Франции и неизвестно, вернется ли к матчу 1/8 финала против Бельгии.

1. Гарри Кейн (Англия)

Гарри Кейн завершил сезон Премьер-лиги 2020/21 года как лучший бомбардир и ассистент. Ожидалось, что на Евро-2020 форвард проявит себя как один из лучших на турнире, но пока не сделал ничего примечательного.

Нападающий провел три матча, не забив ни одного гола. Он также не смог реализовать свои шансы и не нанес ни одного удара в створ ворот в первых двух поединках «Львов» против Хорватии и Шотландии.

Кейну нужно улучшить свою результативность и как следует вести за собой партнеров, поскольку Англии придется столкнуться с Германией в 1/8 финала.