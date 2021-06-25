Топ-5 команд-разочарований группового этапа Евро-2020

На Евро-2020 завершился групповой раунд. Представляем те сборные турнира, которые разочаровали больше всего по итогам минувшей стадии.

5. Словакия

Несмотря на победу в первом матче против Польши, Словакия вылетела по итогам группового этапа, как одна из двух худших команд, занявших третье место.

Конечно, поражение от Испании ожидалось, хотя, возможно, и не такой разгром, но в проигранном поединке с Швецией словаки могли сделать больше. Вероятно, они слишком полагаются на своего стареющего лидера Марека Гамшика, поскольку понимают недостаток качества своей игры.

4. Шотландия

Этого просто не должно было быть. Подготовка к двум матчам была прервана, когда Киран Тирни получил травму перед первым поединком против Чехии, а затем Билли Гилмор сдал положительный результат на коронавирус перед финальной игрой против Хорватии.

Обе эти встречи были проиграны, хотя Шотландия создала достаточно моментов против чехов, чтобы заработать один балл, и могла бы выиграть у Англии во время энергичного выступления на «Уэмбли».

3. Россия

В стране с огромными размерами и ресурсами оказалась столь апатичная футбольная сборная. Победный мяч Алексея Миранчука в матче с Финляндией вышел эффектным, тем не менее, подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии и Дании, игроки которых были лучше и голоднее.

«Большие турниры говорят о том, что надо быть не просто хорошим футболистом, а сильной личностью», — заявил Черчесов уже после вылета с Евро, но Россия так и не смогла выглядеть так, словно дух 2018 года все еще в ней живет.

2. Турция

Начинавшая турнир как одна из темных лошадок, Турция закончила первенство с тремя поражениями подряд и разницей мячей -7.

Возможно, коллективу Гюнеша не повезло, что он столкнулся с жестоко эффективной Италией в дебютном матче, потому что, похоже, они так и не оправились от этой неудачи. Поражение в последней игре против Швейцарии было их лучшим результатом, но жаловаться по поводу последнего места в группе им точно не нужно.

1. Польша

Вероятно, все дело в ненужном удалении Гжегожа Крыховяка в первом матче против Словакии. Польша проиграла и, несмотря на заслуженную ничью с Испанией, выбывает после поражения на последних минутах от Швеции со счетом 2:3.

Роберт Левандовски сделал все, что мог, забив три из четырех мячей команды, включая шедевр в ворота скандинавов. Он дважды попал в стойку по ходу одной и той же атаки, и, если бы один из этих ударов стал результативным, возможно, Польша все еще была бы в турнире.