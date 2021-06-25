Евро-2020. 15 футболистов, которые выиграли от переноса турнира

Успех в спорте зависит не только от качества, но и от вовремя подвернувшейся возможности. Кто-то может предположить, что разница в один год не играет большой роли. Но некоторые команды, выступающие на Евро-2020, все же выглядят несколько иначе, чем выглядели бы, если бы турнир прошел год назад.

Акции некоторых футболистов упали за это время — привет, Трент Александер-Арнолд и Дайот Упамекано. Но в то же время перенос турнира предоставил шанс многим восходящим молодым звездам, а также некоторым ветеранам, с пользой проведшим последние 12 месяцев.

Итак, давайте взглянем на 15 игроков, которые извлекли выгоду из переноса Евро-2020 на 2021 год.

Мануэль Локателли

Италия, 23 года, полузащитник

Локателли заявил о себе в составе «Сассуоло» в сезоне 2019-2020, но дебютировал за сборную Италии только в сентябре 2020 года. А после блестящего сезона 2020-2021 в серии А — 4 гола, 38 созданных моментов, 239 возвращений мяча для команды (пятое место в лиге) — он быстро стал лучшим вариантом для тренера сборной Италии Роберто Манчини.

23-летний футболист уже провел на Евро 160 минут и оставил свой след в победе над Швейцарией (3:0). Уже на 26-й минуте он открыл счет после передачи Доменико Берарди, а на 52-й минуте оформил дубль дальним ударом. Он не просто забивает, а использует почти максимум своих шансов.

Робин Госенс

Германия, 26 лет, защитник

Наполовину голландец, наполовину немец не был в поле зрения тренерского штаба сборной Германии в начале своей карьеры. Он провел один сезон в клубе из второго дивизиона Нидерландов «Дордхерт», затем на два сезона перебрался в «Хераклес», а в 2017 году в 23-летнем возрасте привлек внимание «Аталанты».

Робин Госенс globallookpress.com

Четыре года спустя он провел матч всей своей жизни против сборной Португалии. Фланговый защитник забил гол и сделал ассист, а немецкая сборная победила со счетом 4:2. Кроме того, он создал момент для Тони Крооса в ходе камбэка Германии в матче с венграми. Менее чем через год после своего первого вызова в «Бундестим» он стал одним из самых важных игроков для Йоахима Лева.

Карим Бензема

Франция, 33 года, нападающий

Бензема оформил дубль в ничейном матче между Францией и Португалией. Любопытно, что он забил на 1:44 компенсированного к первому тайму времени (другими словами — на 46:44), а затем на 46:44 во втором тайме. Это были первые голы 33-летнего форварда за сборную Франции после чемпионата мира-2014.

Изгнанный из сборной почти на шесть лет после скандала с шантажом, он все же был возвращен в команду Дидье Дешамом. И ему не потребовалось много времени, чтобы сделать то, что он умеет делать — забивать голы. Он забил уже 360 голов за карьеру, и теперь 29 из них — в составе сборной Франции.

Миккель Дамсгаард

Дания, 20 лет, полузащитник

После вялого старта в матче с Россией Дания нашла искру, которая была ей так необходима. Это 20-летний Дамсгаард нанес блестящий дальний удар, поразив ворота Матвея Сафонова. Это был его третий гол за сборную Дании с момента дебюта в ноябре прошлого года. И это произошло после того, как он создал два опасных момента в проигранном матче с бельгийцами.

Дамсгаард, который в основном использовался в качестве левого полузащитника в «Сампдории», забил дважды и создал 25 моментов в своем первом полном сезоне в Серии А в этом году. Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд использовал его в более центральной атакующей роли на Евро-2020, и это принесло свои плоды. Можно с уверенностью сказать, что без него Дания не попала бы в 1/8 финала.

Калвин Филлипс

Англия, 25 лет, полузащитник

Великолепная история. Филлипс родился в Лидсе и большую часть своей юношеской карьеры провел в «Лидс Юнайтед». Он играл только за клуб своего родного города в течение семи сезонов во взрослом футболе. А после того, как прошлым летом Филиппс помог «Лидсу» вернуться в Премьер-лигу впервые за 15 лет, он дебютировал за сборную Англии в возрасте 24 лет в сентябре.

Калвин Филлипс globallookpress.com

Благодаря пристрастию тренера сборной Англии Гарета Саутгейта к игре от обороны Филлипс играл от звонка до звонка во всех матчах группового этапа вместе со вторым опорным полузащитником Декланом Райсом. Учитывая, что Филлипс лидирует в команде, имея 17 возвратов мяча, а Англия не пропустила ни одного гола, можно с уверенностью сказать, что он отлично справился со своей работой. Обычно он это и делает.

Йоаким Мехле

Дания, 24 года, защитник

После постоянного прогресса на протяжении трех с половиной сезонов с бельгийским «Генком» карьера Мехле стремительно пошла вверх в прошлом году. Он дебютировал за Данию в сентябре прошлого года, а затем переехал в «Аталанту» в январе, где быстро зарекомендовал себя.

На Евро-2020 24-летний игрок сделал всего понемногу. Он 24 раза вернул мяч команде (второй в команде), нанес 7 ударов (второй) и создал 5 моментов (второй), а также свои голом в контратаке помог Дании разгромить Россию со счетом 4:1.

Люк Шоу

Англия, 25 лет, защитник

25-летний футболист дебютировал за сборную в 2014 году, когда ему оставалось всего несколько месяцев до трансфера из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед», но за четыре года — с лета 2016 года по лето 2020 года — он отыграл за английскую сборную всего 60 минут. Но его акции значительно выросли во время его блестящего сезона 2020-2021 в составе «МЮ». В двух матчах группового этапа он создал четыре голевых момента, включая великолепный пас, который привел к голу Рахима Стерлинга против Чехии. Также он 13 раз вернул мяч команде.

Лучшая версия Шоу одновременно выполняет все защитные функции, необходимые для защитника, и в то же время раздает восхитительные пасы в опасные зоны на половине поля соперника. Такую версию Шоу мы видели в двух последних матчах Англии.

Педри

Испания, 18 лет, полузащитник

Год назад Педри был захватывающим 17-летним игроком, сверкавшим на чемпионате мира 2019 года среди юношей до 17 лет и новичком «Барселоны». Его будущее выглядело светлым.

Педри globallookpress.com

Почти мгновенно его будущее стало его настоящим. Тренер «Барселоны» Рональд Куман выпутил его в 37 матчах Ла Лиги — он забил трижды и создал 39 моментов — и он не только дебютировал за сборную в марте, но и полностью отыграл во всех матчах Испании на непростом групповом этапе. В среднем он совершал больше одного касания в минуту и выполнял 90% точных пасов из 79 попыток за игру. Почти в мгновение ока он стал одним из самых надежных молодых игроков страны.

Джо Родон

Уэльс, 23 года, защитник

После блестящего рывка в полуфинал Евро-2016 Уэльс снова вышел на хорошие позиции — команда заняла второе место в группе А и сыграет с Данией в 1/8 финала.

В основном составе сборной Уэльса есть как ветераны, которые играли на Евро-2016, так и группа молодых игроков, пробившихся в состав. Главный из них — 23-летний Родон. Нельзя сказать, что центральный защитник ростом 193 см не сыграл бы никакой роли, если бы ЧЕ прошел год назад — он дебютировал за сборную в 2019 году. Однако у Уэльса есть много вариантов в обороне. И переход в «Тоттенхэм» прошлой осенью вряд ли ударил по его акциям. Пока что Родон провел на поле каждую минуту турнира.

Фил Фоден

Англия, 21 год, полузащитник

Саутгейт поставил перед Фоденом большие задачи в двух первых матчах группового этапа, предоставив ему творческую роль в команде оборонительного плана. Если честно, Фоден справился не очень хорошо, создав всего один голевой момент с двумя ударами (ни одного по воротам) за 134 минуты. Но тот факт, что ему вообще доверили роль, говорит о многом.

Фоден дебютировал за сборную Англии только в ноябре прошлого года, когда англичане обыграли исландцев в Лиге наций. Но после его блестящего сезона 2020/21 в «Манчестер Сити» — 12 голов и 8 передач в АПЛ и Лиге чемпионов — можно с уверенностью сказать, что он будет опорой «Трех львов» на долгое время.

Билли Гилмор

Шотландия, 20 лет, полузащитник

Лучший игрок академии «Челси» в 2020 году Гилмор в этом сезоне провел 11 матчей во всех турнирах за «синих». После своего дебюта в сборной Шотландии в начале июня он заработал звание лучшего игрока матча в своем первом же выходе в основе — блестяще сыграв на Евро против Англии. За 76 минут он выполнил 40 передач (6 в атакующей третьей) и совершил 8 отборов мяча. Он был повсюду... Но затем он выбыл из игры из-за положительного теста на COVID, и ему пришлось наблюдать, как Хорватия побеждает Шотландию.

Билли Гилмор globallookpress.com

Шотландия привезла довольно опытную команду на свой первый чемпионат Европы за 24 года, но стремительный взлет Гилмора вселил твердую надежду на будущее.

Дани Ольмо

Испания, 23 года, полузащитник

Как и Родон, Ольмо дебютировал в своей сборной до переноса турнира, забив в своем первом же матче в ноябре 2019 года. В его активе 9 результативных передач в Бундеслиге 2020–21, а также победный мяч в ключевой победе над «Истанбулом» в Лиге чемпионов в декабре прошлого года (4:3).

Ольмо еще не внес серьезного вклада в выступление сборной Испании на Евро, но все еще может быть впереди. За 135 минут на групповом этапе он нанес 6 ударов (3 — в створ). В начале матча против Швеции он нанес опасный удар головой, но его остановил блестящий сэйв Робина Ольсена.

Леонардо Спинаццола

Италия, 28 лет, защитник

Карьерный путь у каждого складывается по-разному. 28-летнему защитнику «Ромы» пришлось довольно долго ждать полноценного шанса. Он несколько раз появлялся в национальной сборной, выступая в арендах из «Ювентуса» — он играл за шесть разных команд в семи разных арендах (включая две в «Аталанту») в течение семи сезонов, прежде чем окончательно перебрался в «Рому» в 2019 году и нашел себя.

Леонардо Спинаццола globallookpress.com

Спинаццола проводит прекрасный турнир, проведя полностью матчи против Турции и Швейцарии (в обоих итальянцы победили 3:0). Он отлично продвигает мяч и нанес три удара при двух созданных моментах. В мельнице слухов о трансферах его имя теперь связывают с «Реалом», «Тоттенхэмом» и «Челси». Лучше поздно, чем никогда.

Райан Гравенберх

Нидерланды, 19 лет, полузащитник

Этот полузащитник ростом 190 см, долгое время считавшийся одним из лучших выпускников академии «Аякса», дебютировал за первую команду в 2018 году в возрасте 16 лет, а затем дебютировал за свою национальную сборную в марте этого года — в середине сезона, в котором он провел 37 матчей и забил 3 гола в чемпионате Нидерландов.

Нидерланды прошли через довольно легкую группу на Евро: Гравенберх сыграл 106 минут в двух матчах. Он отдал 84% точных передачи из своих 95 попыток и выиграл 7 из 11 единоборств. Он пока не играет ключевой роли, но это лишь вопрос времени.

Рис Джеймс

Англия, 21 год, защитник

Для 21-летнего защитника все развивается очень стремительно. Будучи выпускником академии «Челси», он дебютировал в клубе в начале сезона 2019-2020, а спустя год получил свой первый вызов в сборную Англии.

Джеймс вышел в основе в в финале Лиги чемпионов, в котором «Челси» удалось одержать победу над «Манчестер Сити» и создал два наиболее опасных момента для Англии (при этом отдав 80 точных пасов из 81) в ничейном матче с Шотландией. На данный момент это был его единственный выход на поле на Евро, но даже это больше, чем можно было ожидать прошлым летом.