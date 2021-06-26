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    Не исчерпала ли Дания лимит голов в матче с Россией?

    Уэльс — Дания. Ставка (к. 1.94) на тоталы в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 26 июня 2021 года

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    В субботу, 26 июня, сборная Уэльса сыграет с командой Дании в 1/8 финала Евро-2020. Встреча, которая пройдет в Амстердаме, начнется в 19:00 по московскому времени. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. 1/8 финала 26 Июня 2021 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 19:00 Дания Дания
  • Копенгаген
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    Уэльс

    Сборная Уэльса заняла второе место в группе A, где в трех сыгранных турах набрала 4 очка.

    На турнире «драконы» стартовали с ничьей против Швейцарии (1:1), когда на гол Бреля Эмболо ответили точным ударом Киффера Мура.

    Во втором туре подопечные Роберта Пейджа обыграли Турцию (2:0) благодаря голам Аарона Рэмзи и Коннора Робертса, тогда как Гарет Бейл не реализовал пенальти.

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    После этого валлийцы минимально уступили Италии (0:1), доигрывая встречу в меньшинстве из-за удаления Итана Ампаду.

    В 1/8 финала Уэльс не сможет рассчитывать только на Ампаду, который вынужден отбывать дисквалификацию.

    Дания

    Сборная Дании финишировала второй в турнирной таблице группы B c 3 набранными очками.

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    • Для «алой гвардии» турнир начался просто ужасно — мало того, что она проиграла Финляндии (0:1), так еще по ходу матча потеряла Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца.

    Затем команда Каспера Хьюлманда уступила Бельгии (1:2), хотя вела в счете после раннего гола Юссуфа Поульсена.

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    • Наконец, в третьем туре датчане разгромили Россию (4:1) и поднялись на второе место, опередив по дополнительным показателям и россиян, и финнов.

    У Дании нет кадровых потерь, если не считать Эриксена, для которого чемпионат Европы завершился досрочно из-за проблем со здоровьем.

    Ставка

    Букмекеры в этом матче не ждут большого количества голов: тотал меньше 2,5 — 1.52, тотал больше 2,5 — 2.55.

    Если рассматривать групповой этап, то «алая гвардия» ушла с поля без забитого мяча только во встрече с финнами, хотя это можно оправдать шоком после инцидента с Эриксеном. Кроме того, не забываем, что Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти.

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    Зато в игре с Россией датчан прорвало, и они забили сразу четыре гола. Конечно, ожидать подобного в 1/8 финала не стоит, но на гол-два за 90 минут они наиграть способны.

    При этом не стоит недооценивать Уэльс, который умеет играть на контратаках и опасен при стандартных положениях.

    Нам кажется, что в этом матче будут голы, а засушить игру вряд ли получится, поэтому наша ставка — «тотал больше 2» за 1.94.

    Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал сборной Дании больше 1,5» за 2.20.

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    Уэльс — Дания: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 26.06.2021. Прогнозы на футбол. Не исчерпала ли Дания лимит голов в матче с Россией?
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