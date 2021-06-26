В субботу, 26 июня, сборная Уэльса сыграет с командой Дании в 1/8 финала Евро-2020. Встреча, которая пройдет в Амстердаме, начнется в 19:00 по московскому времени. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса заняла второе место в группе A, где в трех сыгранных турах набрала 4 очка.

На турнире «драконы» стартовали с ничьей против Швейцарии (1:1), когда на гол Бреля Эмболо ответили точным ударом Киффера Мура.

Во втором туре подопечные Роберта Пейджа обыграли Турцию (2:0) благодаря голам Аарона Рэмзи и Коннора Робертса, тогда как Гарет Бейл не реализовал пенальти.

Все прогнозы на Евро-2020

После этого валлийцы минимально уступили Италии (0:1), доигрывая встречу в меньшинстве из-за удаления Итана Ампаду.

В 1/8 финала Уэльс не сможет рассчитывать только на Ампаду, который вынужден отбывать дисквалификацию.

Дания

Сборная Дании финишировала второй в турнирной таблице группы B c 3 набранными очками.

Прогноз на матч Уэльс — Дания Дания выйдет в четвертьфинал Евро?

Для «алой гвардии» турнир начался просто ужасно — мало того, что она проиграла Финляндии (0:1), так еще по ходу матча потеряла Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца.

Затем команда Каспера Хьюлманда уступила Бельгии (1:2), хотя вела в счете после раннего гола Юссуфа Поульсена.

Наконец, в третьем туре датчане разгромили Россию (4:1) и поднялись на второе место, опередив по дополнительным показателям и россиян, и финнов.

У Дании нет кадровых потерь, если не считать Эриксена, для которого чемпионат Европы завершился досрочно из-за проблем со здоровьем.

Ставка

Букмекеры в этом матче не ждут большого количества голов: тотал меньше 2,5 — 1.52, тотал больше 2,5 — 2.55.

Если рассматривать групповой этап, то «алая гвардия» ушла с поля без забитого мяча только во встрече с финнами, хотя это можно оправдать шоком после инцидента с Эриксеном. Кроме того, не забываем, что Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти.

Зато в игре с Россией датчан прорвало, и они забили сразу четыре гола. Конечно, ожидать подобного в 1/8 финала не стоит, но на гол-два за 90 минут они наиграть способны.

При этом не стоит недооценивать Уэльс, который умеет играть на контратаках и опасен при стандартных положениях.

Нам кажется, что в этом матче будут голы, а засушить игру вряд ли получится , поэтому наша ставка — «тотал больше 2» за 1.94.

Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал сборной Дании больше 1,5» за 2.20.