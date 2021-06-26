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    Сможет ли Австрия остановить Италию?

    Италия — Австрия. Прогноз (к. 2.04) и ставки на 1/8 финала Евро-2020 26 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Австрия
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    Сборная Италии
    Сборная Италии сыграет с командой Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч пройдет 26 июня в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:00 мск. Италия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. 1/8 финала 26 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.48
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  • 4.30
  • 2
  • 8.60
  • Ставка!
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    Италия

    Сборная Италии — пока что главное открытие Евро. Все знали, что итальянцы хорошо подготовились к турниру, но вряд ли кто-то предполагал, что настолько.

    На групповом этапе «Скуадра Адзурра» одержала три уверенные победы.

    В первом туре команда Роберто Манчини уничтожила Турцию — 3:0. Потом была еще одна победа со счетом 3:0 — на этот раз над Швейцарией.

    А в заключительном туре итальянцы спокойно выиграли у сборной Уэльса — 1:0.

    Сила сборной Италии, прежде всего, в командной игре и очень грамотных решениях Манчини.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Конечно же, нельзя не отметить, что Италия в десяти предыдущих матчах не пропустила ни одного мяча. Когда речь идет о столь продолжительной серии, тут уже не так уж и важно, кто был в соперниках. Очевидно, что итальянская оборона одна из лучших на этом турнире.

    Австрия

    Тем временем Австрия заняла в своей группе второе место. И это абсолютно заслуженный успех.

    Австрийцы начали турнир с победы над Северной Македонией — 3:1. Потом было поражение от Нидерландов (0:2). Эпизодически команда Франко Фоды показывала очень неплохой футбол, но в целом, надо признать, соперник был лучше.

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    • Но зато ключевой матч в группе Австрия провела идеально. Встреча с Украиной завершилась победой — 1:0. По счету может показаться, что это была тяжелейшая игра, но на самом деле нет, украинцам повезло, что они пропустили лишь один мяч.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Австрии впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

    Прогноз и ставка

    На Италию в этом матче можно поставить за 1.49, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.25, а победу Австрии — за 8.40.

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    Австрийцы очень здорово выглядели на фоне македонцев и Украины, но вот матч с Нидерландами показал, что против топов им сложно играть. Кроме того, можно вспомнить мартовскую встречу с Данией в отборе на ЧМ-2022, которая завершилась поражением 0:4.

    В общем, сумасшедшая в хорошем смысле Италия, скорее всего, задавит и Австрию.

    Ставка — победа Италии с форой (-1,0) за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Италии по итогам первого тайма за 2.04. Итальянцы, сто процентов, начнут очень мощно.

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