Во 2-м туре Евро-2020 сборная Нидерландов в Амстердаме сыграет против Северной Македонии. Матч пройдет на «Йохан Кройф Арене» 21 июня. Начало — в 19:00 мск. Северная Македония — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии, которая является дебютантом чемпионатов Европы, уже потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

В матче 1-го тура македонцы проиграли сборной Австрии со счетом 1:3, а Горан Пандев забил первый гол страны на Евро.

Во 2-м туре Северная Македония играла против Украины. Пропустив дважды в первом тайме, македонцы смогли навязать борьбу сопернику после перерыва и отыграли один мяч — Эзджан Алиоски не реализовал пенальти, но сам же сыграл на добивании. В итоге — 1:2.

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Без набранных очков македонская сборная расположилась на последнем месте в таблице группы С и уже не покинет его даже в случае победы в последнем туре.

Нидерланды

Сборная Нидерландов по итогам двух туров решила задачу выхода в плей-офф, причем уже забронировала за собой первое место в группе С.

Прогноз на матч Северная Македония — Нидерланды Команды не забудут порадовать зрителей голами

На старте турнира «оранжевые» не без проблем, но все же обыграли Украину — 3:2. После голов Джорджиньо Вейналдума и Ваута Вегхорста ничего не предвещало беды, но украинцы смогли отыграться. Однако на 85-й минуте Нидерланды забили победный мяч — его автором стал Дензел Дюмфрис.

Во 2-м туре команде Франка де Бура уже без лишних нервов одолела сборную Австрии — 2:0 за счет голов Мемфиса Депая (с пенальти) и Дюмфриса.

В итоге после двух туров у Нидерландов в активе — 6 очков. В матче третьего тура они могут экспериментировать с составом и выходить на поле уже с мыслями о плей-офф.

Ставка

На победу Северной Македонии дается коэффициент 12,00, на ничью — 5,00, а на Нидерланды — 1,36.

Вполне вероятно, что некоторые лидеры нидерландской сборной получат возможность отдохнуть, и команда выйдет на поле без супермотивации. В такой ситуации Северная Македония может побороться за ничью.

Прогноз и ставка на матч — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,73.