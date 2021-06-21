Северная Македония
Сборная Северной Македонии, которая является дебютантом чемпионатов Европы, уже потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
В матче 1-го тура македонцы проиграли сборной Австрии со счетом 1:3, а Горан Пандев забил первый гол страны на Евро.
Во 2-м туре Северная Македония играла против Украины. Пропустив дважды в первом тайме, македонцы смогли навязать борьбу сопернику после перерыва и отыграли один мяч — Эзджан Алиоски не реализовал пенальти, но сам же сыграл на добивании. В итоге — 1:2.
Без набранных очков македонская сборная расположилась на последнем месте в таблице группы С и уже не покинет его даже в случае победы в последнем туре.
Нидерланды
Сборная Нидерландов по итогам двух туров решила задачу выхода в плей-офф, причем уже забронировала за собой первое место в группе С.
На старте турнира «оранжевые» не без проблем, но все же обыграли Украину — 3:2. После голов Джорджиньо Вейналдума и Ваута Вегхорста ничего не предвещало беды, но украинцы смогли отыграться. Однако на 85-й минуте Нидерланды забили победный мяч — его автором стал Дензел Дюмфрис.
Во 2-м туре команде Франка де Бура уже без лишних нервов одолела сборную Австрии — 2:0 за счет голов Мемфиса Депая (с пенальти) и Дюмфриса.
В итоге после двух туров у Нидерландов в активе — 6 очков. В матче третьего тура они могут экспериментировать с составом и выходить на поле уже с мыслями о плей-офф.
Ставка
На победу Северной Македонии дается коэффициент 12,00, на ничью — 5,00, а на Нидерланды — 1,36.
Вполне вероятно, что некоторые лидеры нидерландской сборной получат возможность отдохнуть, и команда выйдет на поле без супермотивации.
Прогноз и ставка на матч — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,73.